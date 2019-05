Odkaz ITAPA: Nezvládnutie digitálnej transformácie môže ovplyvniť hospodársku bezpečnosť Európy

Ďalšia výzva, ktorá sa dotkne všetkých

Nový vietor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Nie je ľahké vyrovnať sa s výzvami štvrtej priemyselnej revolúcie. Ak technologická zmena nenaplní očakávania, môže mať rušivý vplyv na hospodársku bezpečnosť,” upozornil na konferencii ITAPA. OBSE je organizácia, ktorá aj v minulosti kládla dôraz na zvyšovanie bezpečného prostredia, nielen na ekonomický rast. A tak ako v minulosti sa angažovala v rôznych miestach konfliktov v Európe, dozorovala transparentnosť a korektnosť vo voľbách, či podporovala protikorupčné praktiky, tak aj dnes chce byť nápomocná pri výzvach, ktoré vyplývajú z digitálnej transformácie. Podľa Žugića ide napríklad o dodržiavanie etických štandardov a transparentnosti, pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie, alebo ochranu verejných výdavkov vďaka debyrokratizácii. Organizáciu v tomto roku vedie práve Slovensko. Už v júni pripravuje samostatnú konferenciu o kybernetickej bezpečnosti."V prípade, ak nebudeme ľudí digitálne vzdelávať, jedného dňa sa zobudíme a budeme mať na Slovensku armádu nezamestnaných. Preto som rád, že sme v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska už v roku 2017 rozbehli Digitálnu koalíciu, ktorej cieľom je mobilizovať zlepšovanie digitálnych zručností občanov,” upozornil na konferencii ITAPAReagoval na štúdiu Svetového ekonomického fóra "The Future of Jobs", podľa ktorej povedie automatizácia vo svete v nasledujúcich rokoch k zániku 75 miliónov pracovných miest, no vytvorí aj potenciál pre vznik nových 133 miliónov pozícií, teda takmer dvojnásobku. Podľa aktuálnych odhadov je pomer ľudskej práce a techniky 71 % ku 29 % na vykonanie jednej úlohy. Už v roku 2022 sa má tento pomer zásadne zmeniť – 58 % času má mať človek a 42 % technika. Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra bude nejakú formu preškolenia potrebovať viac ako polovica pracovníkov (54 %).Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) čelila od svojho vzniku v roku 2009 viackrát kritike za nízke tempo zavádzania nových služieb občanom.predstavil prvé výsledky od začatia transformácie tejto inštitúcie v novembri 2018 "Víziou NASES je byť kontinuálne stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb a vedieť pružne reagovať na legislatívne zmeny, nové požiadavky e-Governmentu a potreby zákazníkov," povedal P. Ďurica.Na konferencii Jarná ITAPA 2019 vyše 70 expertov zo Slovenska i zahraničia predstavilo aj inovatívne riešenia z oblasti smart cities, inteligentnej dopravy, ale aj dátového štátu.Inzercia