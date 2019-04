Odklad brexitu povedie k skráteniu prechodného obdobia

Britská premiérka Theresa Mayová prichádza na mimoriadny summit EÚ v Bruseli 10. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. apríla (TASR) - Predĺženie termínu na vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ) do konca októbra 2019 zároveň skráti čas na rokovania o komplexnej obchodnej dohode počas tzv. prechodného obdobia.Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň požiadala predsedu Európskej rady Donalda Tuska o predĺženie lehoty stanovenej v článku 50 a EÚ schválila odklad brexitu do konca októbra. To ale zároveň znamená, že sa skráti čas na rokovania o obchodnej dohode počas tzv. prechodu. Ten má trvať od vystúpenia Británie z bloku do konca roka 2020 a jeho cieľom je pomôcť firmám, aby sa pripravili na nové podmienky fungovania, keďže Británia už nebude súčasťou jednotného trhu.Článok 126 zmluvy o odstúpení stanovuje jasný koniec obdobia prechodu, počas ktorého Spojené kráľovstvo ešte zostane v podstate členom EÚ a na jednotnom trhu, ale nebude mať zastúpenie v žiadnej z rozhodovacích inštitúcií.Prechodné alebo tzv. implementačné obdobie začne plynúť dňom nadobudnutia platnosti brexitu a skončí sa 31. decembra 2020, uvádza sa v návrhu zmluvy. Termín ukončenia prechodného obdobia si nevybrala vláda Spojeného kráľovstva. Rozhodla o ňom Európska komisia a zhoduje sa s ukončením sedemročného finančného rámca EÚ, takže predstavujeZakotvenie tohto dátumu do dohody o vystúpení Británie z bloku, ktorú už EÚ nebude znovu otvárať, však skráti čas na rokovania o obchode.Ak k brexitu dôjde na konci októbra, pôvodne 21-mesačné prechodné obdobie sa skráti o šesť mesiacov. A ak bude brexit odložený do konca marca 2020, zostane naň len deväť mesiacov. Vzhľadom na uplynulé dva roky zložitých rozhovorov o brexite, ktoré stále nepriniesli konečný výsledok, deväť mesiacov sotva postačí na kľúčovú dohodu o obchode.Ak by Spojené kráľovstvo chcelo predĺžiť prechodné obdobie omuselo by sa na tom dohodnúť s EÚ najneskôr v júli 2020, štyri mesiace pred pôvodným termínom ukončenia prechodu.V prípade, že Londýn nepožiada o predĺženie prechodného obdobia, tzv. írska poistka začne platiť od 1. januára 2021. To znamená, že Severné Írsko zostane súčasťou jednotného európskeho trhu, na rozdiel od zvyšku Spojeného kráľovstva.povedal jeden z diplomatov EÚ v tejto súvislosti. Dodal, že v určitom bode bude potrebné začať riešiť tento problémom a bude to znamenať dodatočné náklady na rozvod vo výške 39 miliárd libier (45,20 miliardy eur).Termín ukončenia prechodného obdobia by preto bolo vhodné zmeniť. Ale predĺženie tohto obdobia zároveň znamená, že v rámci viacročného finančného rámca 2014 - 2021 by Spojené kráľovstvo muselo odviesť Bruselu príspevky v štýle Nórska počas tohto času navyše.(1 EUR = 1,1321 USD)