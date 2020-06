Odloženie elektronickej aukcie frekvencií pre 5G siete vytvorilo priestor na férovú diskusiu, vyhlásil Matovič

Výberové konanie pokračuje

Vyvolávacia cena je 16 miliónov eur

22.6.2020 - Odloženie plánovanej elektronickej aukcie frekvencií pre sieť piatej generácie vytvorilo podľa predsedu vlády Igora Matoviča priestor na férovú diskusiu a dohodu s telekomunikačnými operátormi. Premiér tak v pondelok reagoval na možnosť vytvorenia štátneho prevádzkovateľa."Uvidíme, ako sa dohodneme. Nechcem dopredu prejudikovať," vyhlásil. Podľa jeho vyjadrení neverí v tejto súvislosti žiadnym konšpiračným teóriám, na druhej strane však podľa neho ide o kľúčovú investíciu do budúcnosti."Bol by som veľmi rád, aby som mal istotu, kedy rozbehneme sieť piatej generácie na Slovensku. Aj z pohľadu zahraničných investorov, s ktorými rokujeme, je to veľmi dôležité," skonštatoval.Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb minulý týždeň rozhodol o odložení plánovanej elektronickej aukcie frekvencií pre sieť piatej generácie (5G).Posunul avizované konanie elektronickej aukcie pre frekvenčné pásmo 1 800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz, ktorá sa mala uskutočniť 22. júna. Dôvody tohto rozhodnutia, ani nový termín konania aukcie úrad neprezradil."Výberové konanie pokračuje. Regulačný úrad bude o novom termíne konania elektronickej aukcie včas informovať," uviedol regulátor vo vyhlásení. Predseda vlády doplnil, že rozhodnutie prijal nezávislý úrad a čoskoro bude informovať, prečo sa tak rozhodol.Štát spustil výberové konanie na frekvencie pre sieť piatej generácie v apríli tohto roka. Operátori za ich pridelenie musia ponúknuť minimálne 16 miliónov eur.Taká je totiž vyvolávacia cena, ktorú stanovil Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre frekvenčné pásmo 700 MHz.Okrem toho bude štát v rámci tohto výberového konania prideľovať aj licencie z pásiem 900 MHz s vyvolávacou cenou 840-tisíc eur a 1 800 MHz, kde je vyvolávacia cena stanovená na 550-tisíc eur.