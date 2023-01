Odloženie implementácie reformy súdnej mapy bolo podľa Mazáka správnym rozhodnutím

Polročný odklad bude stačiť

Nezáujem o správne súdy je divne živená legenda

8.1.2023 (Webnoviny.sk) - Odloženie implementácie takzvanej novej súdnej mapy, ktorá zahrnuje aj zavedenie nových prvostupňových správnych súdov bolo správne rozhodnutie.V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák . V čase politických turbulencií minister spravodlivosti Viliam Karas podľa neho ani nemal iné riešenie.Mazák sa v tejto súvislosti nazdáva, že doba odkladu, konkrétne šesť mesiacov do júna 2023, je bohato postačujúca na spustenie správnych súdov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.„Máme poverených predsedov týchto súdov, jeden už je dokonca aj riadne vymenovaný, zabezpečujú sa budovy, materiálno-technické zabezpečenie, na stole súdnej rady ležia takmer tri desiatky žiadostí o preloženie na tieto nové súdy, vykonávajú sa výberové konania, ktoré, pomaly, ale s istotou, povedú k obsadeniu všetkých 90 miest v základnom správnom súdnictve,” vysvetlil šéf súdnej rady.Nezáujem sudcov o pôsobenie na správnych súdoch je podľa Mazáka iba „nejaká divne živená legenda”, ktorá opomína, že existuje najvyšší správny súd, ktorý by bez nových správnym súdov len ťažko mohol plniť svoje ústavné poslanie.„Skrátka, vo veci nových správnych súdov som opatrný optimista.,” dodal Mazák.