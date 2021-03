Odložiť prezutie pneumatík je hazard

Rozdiely sa ďalej prehlbujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) -Zatiaľ čo zimné pneumatiky zabezpečujú dobrý záber na snehovej pokrývke a dostatočnú priľnavosť na zľadovatenej vozovke, letné pneumatiky majú celkom iné zadanie, napr. pri skutočne hustom daždi musia dokázať odvádzať do strán enormné množstvo vody, až desiatky litrov za sekundu. Napriek tomu, že na prvý pohľad sa tvarom ani vzhľadom príliš nelíšia, zimné a letné pneumatiky sú takmer celkom rozdielne výrobky.Konštrukcia letných pneumatík zodpovedá tomu, že sa v lete jazdí spravidla rýchlejšie a často na mokru, niekedy dokonca i vo veľmi hustom daždi. Zimné pneumatiky, ktoré majú mäkšiu zmes a celkom iný dezén behúňa, sú v lete výrazne menej bezpečné. Popri tom zvyšujú aj spotrebu a obmedzujú ovládateľnosť vozidla. Výrobcovia pneumatík odporúčajú prezuť už keď sa priemerná denná teplota zvýši nad hranicu 7 °C aj z toho dôvodu, že dezén zimnej pneumatiky sa pri vyšších teplotách rýchlejšie opotrebováva."Mäkšia zmes a veľké množstvo drážok majú pri vyššej teplote za následok väčšiu hlučnosť, vyšší počet záberových hrán sa zase negatívne prejavuje na hodnote spotreby. Vozidlo sa pri daždi horšie ovláda a jazda je v každom počasí výrazne menej pohodlná. Predovšetkým sa však zimné pneumatiky pri vyšších teplotách prehrievajú, čo má za následok predĺženie brzdnej dráhy. Zimné pneumatiky sú preto v lete nepohodlné a nehospodárne, ale najmä menej bezpečné," vysvetľuje Jozef Petrík zo slovenského zastúpenia spoločnosti Goodyear.Letné pneumatiky najnovšej generácie stále lepšie slúžia svojmu účelu a na mokru ponúkajú ešte kratšiu brzdnú dráhu, a teda i vyšší stupeň bezpečnosti než predtým. To je dôležité najmä z hľadiska ťažších výkonných moderných vozidiel, hlavne stále obľúbenejších modelov SUV, pre ktoré už aj výrobcovia vyvíjajú špeciálne pneumatiky optimalizované pre väčšie a ťažšie športovo úžitkové modely.Príkladom môžu byť najnovšie letné pneumatiky Goodyear EfficientGrip 2 SUV . Ich upravená zmes, behúň s dlhšími záberovými hranami a mohutnejšie rebrá zaručujú kratšiu brzdnú dráhu na suchej i mokrej vozovke. Najmodernejšie vývojové postupy ich ďalej obohatili aj napríklad o technológiu Mileage plus, ktorá zvýšila potenciál odjazdených kilometrov v porovnaní s predchádzajúcim radom až o štvrtinu. Vďaka tomu treba pneumatiky meniť menej často, čo môže znížiť obavy majiteľov "esúvéčiek” o ich uhlíkovú stopu a súčasne to z Goodyear EfficientGrip 2 SUV s vysokým záťažovým indexom vytvára ideálne pneumatiky i pre vozidlá s elektrickým pohonom. Vďaka všetkým týmto vlastnostiam obsadili v konkurencii desiatich ďalších letných pneumatík prvé miesto v aktuálnom marcovom teste nemeckého motoristického časopisu Auto Bild allrad."Moderné letné pneumatiky stále lepšie slúžia svojmu účelu a zvyšujú bezpečnosť jazdy. Preto dôrazne odporúčame všetkým, aby ani pri epidémii prezutie vozidla pokiaľ možno neodkladali a akonáhle im to situácia dovolí, navštívili pneuservis,” dodáva Jozef Petrík. "A dvojnásobne dôležité je to práve pre väčšie a ťažšie vozidlá SUV. Vodiči si ich často zaobstarávajú práve kvôli vyššiemu pocitu bezpečia, a preto by nemali úroveň bezpečnosti znižovať nevhodným obutím.”Informačný servis