Odmena poslancov Zastupiteľstva TSK bude vo výške minimálnej mzdy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 25. novembra (TASR) – Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) budú od januára budúceho roku dostávať mesačné odmeny vo výške minimálnej mzdy v príslušnom kalendárnom roku. Zásady odmeňovania schválil v pondelok krajský parlament.Podľa šéfky finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej bola doteraz výška odmeny poslancov 550 eur, v roku 2020 to bude 580 eur. Poslanci samosprávneho kraja, ktorí sú predsedovia komisií pri Zastupiteľstve TSK, dostanú k mesačnej odmene príplatok vo výške 50 eur.,“ doplnila Ozimová.Poslanci, ktorých bydlisko je od Trenčína vzdialené do 39 kilometrov, si mesačne na náhradách výdavkov prilepšia o 100 eur, pri vzdialenosti od 40 do 59 kilometrov to bude 135 eur a nad 60 kilometrov 170 eur mesačne.