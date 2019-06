Odmietame umelý konflikt z hodnotových tém, zhodli sa Beblavý a Hlina

Miroslav Beblavý (Spolu-OD) a Alojz Hlina (KDH), archívne snímky. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 2. júna (TASR) - Z hodnotových tém, akou je napríklad Istanbulský dohovor, sa nemôže stať kultúrna zákopová vojna. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Umelý konflikt v týchto témach odmietol aj líder mimoparlamentnej Spolu-OD Miroslav Beblavý. Ten tiež potvrdil, že strany Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD pôjdu zrejme v koalícii aj do budúcoročných parlamentných volieb.Beblavý je presvedčený o tom, že v hodnotových otázkach budú schopní v prípadnej povolebnej spolupráci nájsť kompromis aj s KDH. Z Istanbulského dohovoru sa podľa neho robí umelý konflikt. Aj podľa Hlinu je v tejto otázke dôležité nezneužívať tému. "," reagoval na riešenie otázky Istanbulského dohovoru v prípadnej koalícii s liberálmi. Zároveň dodal, že nechce z tejto témy urobiť zákopovú kultúrnu vojnu." uviedol Beblavý na margo spolupráce pred parlamentnými voľbami s tým, že sa neplánujú zlúčiť do jednej strany. "," spresnil. Podľa Hlinu sa koalícii PS - Spolu podarilo vytvoriť určitú vlnu. "," uviedol s tým, že KDH tvorí "".Obaja lídri pripustili spoluprácu po budúcoročných parlamentných voľbách, pred voľbami však širšiu koalíciu neplánujú. "," povedal Hlina. Dodal, že PS vidí v budúcej spolupráci "", pretože nevie, čo od ľudí v hnutí očakávať.Z politickej budúcnosti dosluhujúceho prezidenta SR Andreja Kisku nemá líder KDH "". "," reagoval. Beblavý potvrdil, že Kisku oslovili strany PS - Spolu na spoluprácu. Z hľadiska ideologických hodnôt nevidí politický priestor, ktorý by Kiskova strana mohla zaplniť.Smer-SD je podľa Hlinu odpísaná epizóda. "," uviedol na margo prípadnej spolupráce. Dodal, že je potrebné uchádzať sa o bývalého voliča Smeru. "," doplnil. "," vyhlásil Beblavý.Koalícii PS - Spolu v eurovoľbách určite pomohlo aj víťazstvo Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách, tvrdí Beblavý. Okrem toho zabezpečilo podľa neho úspech aj spojenie sa v koalícii, ktorá jasne voličom ukázala, že je proeurópska. KDH podľa Hlinu v eurovoľbách obhájilo svoje pozície. "," uzavrel.