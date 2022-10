Odmietnutie návrhu o životnom partnerstve poslancami je alarmujúce, podľa Inštitútu ľudských práv ide o dôležitý signál

Dôležitý signál

Návrh podporilo 50 poslancov

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) považuje za alarmujúce, že Národná rada SR v stredu nedokázala posunúť návrh zákon o životnom partnerstve do druhého čítania napriek predošlým vyjadreniam politikov vrátane prijatia uznesenia odsudzujúceho silnejúcu nenávisť voči LGBT menšine z utorka. V tlačovej správe o tom informuje riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher Prejaviť ľútosť a odsúdiť minulotýždňový ohavný čin je podľa Weisenbachera síce chvályhodné, no zo strany predstaviteľov štátnej moci nedostatočné. „Dnes (19. októbra pozn. redakcie) mali jedinečnú šancu povedať, že Slovenská republika nebude ustupovať terorizmu, ale nedokázali to. Schválenie okresanej formy životného partnerstva, ktoré v takejto verzii skutočne nikomu nemohlo vadiť, mohlo byť dôležitým signálom, že zastrašovaním a násilím sa u nás politika nerobí,“ uviedol Weisenbacher.Všetci poslanci a poslankyne, ktorí v stredu za tento návrh nehlasovali, na seba podľa Weisenbachera vedome vzali spoluvinu za šírenie homofóbie a nepriamo aj za akékoľvek násilie, ktoré sa v budúcnosti môže stať. Inštitút navrhuje postavenie homofóbie mimo zákon, podobne ako je to už teraz v prípade xenofóbie a antisemitizmu.Návrh na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia, ktorým by sa upravovali majetkové práva a niektoré životné situácie, v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania. Za schválenie návrhu z dielne strany Sloboda a Solidarita hlasovalo iba 50 poslancov zo 139 prítomných.Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, umožňoval uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia.