Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 12. september (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Parlament rokuje(Bratislava)Poslancov čaká v Národnej rade niekoľko vládnych návrhov zákonov, medzi nimi sú právne úpravy z dielne rezortu spravodlivosti či dopravy. Popoludní bude tradičná Hodina otázok. Koaličných poslancov zaujíma napríklad to, aké pre Slovensko dôležité témy sa prerokujú na stretnutí krajín V4.Rokovanie premiérov V4 a krajín západného Balkánu(Praha)Na Pražskom hrade sa uskutoční stretnutie premiérov krajín V4 a západného Balkánu. Rokovať budú najmä o aktuálnych európskych otázkach, a to napríklad o zložení novej Európskej komisie či Viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Venovať sa budú finančnej stabilite ale aj prístupu k riešeniu klimatických otázok. Slovensko bude na stretnutí zastupovať premiér Peter Pellegrini.Prezidentka v Prešove(Prešov)Prezidentka Zuzana Čaputová oficiálne navštívi Prešov. Okrem prechádzky mestom ju čaká aj návšteva areálu Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša, prehliadka nástupnej jednotky a tiež vrtuľníkov. Okrem toho hlava štátu absolvuje prehliadku Múzea rusínskej kultúry, kde bude diskutovať s jej zástupcami.Deň polície(Žilina)Zásah kukláčov a rukojemnícka dráma, ale aj simulovaný zásah polície proti výtržníkom. Aj to čaká návštevníkov Dňa polície, ktorý sa tento rok koná na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Verejnosť bude môcť okrem iného vidieť policajné psy a kone priamo v teréne, pripravená bude aj názorná ukážka sebaobrany či zlaňovanie z výšky. Záujemcovia sa budú môcť stretnúť aj so športovcami Borisom Valábikom či Ladislavom Škantárom a ďalšími osobnosťami.Zhromaždenie primátorov, starostov a predsedov krajov(Bratislava)Primátori, starostovia a predsedovia samosprávnych krajov budú na verejnom zhromaždení hovoriť o dopadoch novely zákona o dani z príjmov z dielne Mosta-Híd na rozpočty samospráv. Združenie miest a obcí Slovenska ešte pred septembrovou schôdzou požiadali poslancov parlamentu, aby novelu neschválili. Argumentuje negatívnym dosahom na finančnú stabilitu a zabezpečenie zákonných kompetencií miest a obcí. Podľa návrhu novely by sa nezdaniteľná časť základu dane mala od roku 2020 zvýšiť z 19 celá dvoch desatín-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Most-Híd chce návrhom zvýšiť životnú úroveň pracujúcich.O aktuálnom dianí Vás budeme počas dňa informovať v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: