Odohrali sme najhorší zápas sezóny, hovorí Vernon de Marco a sklamaný tréner Weiss pre prehru vyvodí dôsledky

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava nezvíťazil ani vo svojom druhom zápase skupinovej čast i Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 , vo štvrtok prehral na pôde arménskeho FK Pjunik Jerevan 0:2."Belasí" sú po dvoch dueloch na dne tabuľky H-skupiny so ziskom jediného bodu, pričom doposiaľ nestrelili ani jeden gól. Hlavný tréner Vladimír Weiss st. bol z výkonu svojich zverencov sklamaný."Gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. Pjunik bol lepší, my sme neukázali prakticky nič, z čoho vyvodím dôsledky. Inkasovali sme dva góly po strelách spoza šestnástky, vtedy sa rozhodlo o zápase. Ale opakujem, súper bol lepší a vyhral zaslúžene," uviedol kouč Slovana na klubovom webe.Oba góly inkasoval bratislavský tím v prvom polčase v rýchlom slede, brankára Adriána Chovana prekonali v 35. a 37. minúte Artak Dašjan a Yusuf Otubanjo."Musíme si úprimne povedať, že sme odohrali najhorší zápas celej sezóny. Už dlho sme takto zle nehrali. Neboli sme dobrí s loptou ani fyzicky, počas celého priebehu sme boli málo aktívni a strácali sme ľahké lopty. Neboli sme ani dostatočne nebezpeční a ani sme dobre nebránili. Samozrejme, aj ja beriem zodpovednosť za svoj výkon. V nedeľu nás čaká veľmi ťažký zápas, na ktorý sa musíme v hlave nastaviť. To, čo sa stalo dnes, sa nesmie opakovať. Fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť, sme sa po zápase ospravedlnili za dnešný výkon. Vážime si, že boli s nami aj v ťažkých chvíľach, aj keď si dnes od nich zaslúžime kritické slová," povedal kriticky Vernon de Marco Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví v EKL ažvo švajčiarskom Bazileji, ktorý v doterajších dvoch dueloch nestratil ani bod a je lídrom tabuľky. O týždeň neskôrúradujúci slovenský šampión privíta švajčiarskeho súpera doma.Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.