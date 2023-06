Ódor ubezpečil Zelenského, že s výmenou vlády sa na postoji Slovenska voči Ukrajine nič nemení

Ako ďalej uviedol pre médiá, je dôležité vyslať signál, že v súčasnej ťažkej dobe nemôže byť nikto neutrálny alebo stáť mimo.

2.6.2023 (SITA.sk) - Premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor na samite Európskeho politického spoločenstva v Moldavsku ubezpečoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , že s výmenou vlády sa na postoji Slovenska voči Ukrajine nič nemení.„Buď stojíme na strane agresie alebo na strane spájania sa. Aj preto bolo veľmi vhodné, že sme sem prišli, pretože je to pekný signál pre krajiny (mimo Európskej únie , pozn. SITA), že nám nie je ľahostajné, čo sa u nich deje. Na stretnutiach sme sa rozprávali aj o tom, aké možnosti by sme mohli krajinám ponúkať aj v ekonomickej oblasti, v rámci prístupových procesov do EÚ," uviedol Ódor.Dodal, že intenzívne debaty prebehli aj v súvislosti s hybridnými hrozbami. „Boje sa nedejú len formou vojenských aparátov, ale aj formou dezinformácií a propagandy, ktoré obsadzujú tie krajiny, ktoré sú najslabším článkom v regióne," tvrdí premiér. Zároveň si myslí, že neformálne debaty môžu veci rýchlejšie posunúť vpred.