Ódorova vláda bude rokovať aj počas letných mesiacov, sú známe naplánované termíny

30.6.2023 (SITA.sk) - Vládny kabinet bude rokovať i počas letných mesiacov. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR . Známe sú konkrétne termíny, avšak premiér môže rokovanie zvolať kedykoľvek, podľa potreby. Priebežne by sa mali ministri a ministerky zísťpočas júla apočas augusta.Prvé rokovanie počas letných mesiacov je naplánované na, na, ďalšie by sa malo konať. Podľa harmonogramu rokovaní by sa mali v júli ministri a ministerky naposledy stretnúťV auguste má vláda prvýkrát rokovať. Ďalšie rokovanie, tiež o, by sa malo konať o týždeň, čiže. Následne bude kabinet rokovať. Posledné rokovanie vlády počas leta je naplánované na„Od septembra sa budú rokovania vlády konať pravidelne každú stredu," uviedol Úrad vlády.