Odôvodnenie súdu pre oslobodenie Kočnera nebolo argumentačne presvedčivé, myslí si špeciálny prokurátor Lipšic

V kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho uznal Špecializovaný trestný súd v Pezinku za vinnú obžalovanú Alenu Zsuzsovú.



Takisto je podľa verdiktu súdu vinný Dušan Kracina, konkrétne z podielu na príprave vrážd prokurátorov. V tejto súvislosti uložil súd Alene Zsuzsovej súhrnný trest 25 rokov väzenia v ústave s maximálnym stupňom stráženia.



Taktiež má vyplatiť rodičom zavraždeného Kuciaka nemajetkovú ujmu vo výške 160-tisíc eur. Súd zároveň zrušil trest 21 rokov väzenia, ktorý si Zsuzsová odpykáva za podiel na vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.



Dušan Kracina si zase má v ústave so stredným stupňom stráženia odsedieť osem rokov a tiež absolvovať ústavné liečenie patologického hráčstva.



Rozhodnutie nie je právoplatné. Naopak, obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera vo veci smrti novinára súd oslobodil.





21.5.2023 (SITA.sk) - Ústne odôvodnenie väčšiny senátu pre oslobodenie obžalovaného Mariana Kočnera vo veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka nebolo argumentačne presvedčivé. Na sociálnej sieti to skonštatoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic On sám bol v pozícii poškodeného v rámci údajnej prípravy jeho vraždy. Špecializovaný trestný súd v Pezinku však v piatok 19. máj skonštatoval, že predmetný skutok sa nestal.„Súdne rozhodnutia je nevyhnutné rešpektovať, ale rovnako je pre dôveru súdnictva kľúčové, aby rozhodnutia súdov boli argumentačne presvedčivé," skonštatoval Lipšic.Podľa vlastných slov verí, že pokiaľ ide o vraždu novinára, Najvyšší súd SR opätovne napraví logicky neudržateľné právne závery väčšiny senátu Špecializovaného trestného súdu.„Chcel by som však najmä vyzdvihnúť prácu mojich kolegov prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša. Kto sledoval ich vystupovanie na hlavnom pojednávaní a ich záverečnú reč, tak vie, aký excelentný výkon podali. Nikdy som na súde nepočul lepšiu a presvedčivejšiu záverečnú reč," vyhlásil Lipšic.