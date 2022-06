Odpad je surovina a muzikál Odpad je poklad poukazuje na dôležitosť návykov detí separovať odpad

Ambíciou projektu spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina a muzikálu Odpad je poklad, je poukázať na to, že odpad môže byť pokladom. Zámerom projektu a muzikálu je budovanie návykov detí separovať odpad hravou formou.

Muzikál bude realizovaný v troch formách. Prvá štartuje 1. júna a pôjde o online formu. Tak bude dostupný pre žiakov a študentov na celom Slovensku. Na jeseň bude muzikál prezentovaný vo viacerých mestách na Slovensku.

Táto forma má za cieľ zapojiť žiakov a študentov do kreatívneho vzdelávania a ekologického myslenia. Základom trvalej udržateľnosti tohto ekologického projektu zameraného na odpad bude jeho spontánne šírenie prostredníctvom naštudovania muzikálu ochotníckymi divadlami či dramatickými krúžkami. Informovala o tom Andrea Čurná zo spoločnosti Woowoo v tlačovej správe

Práce na muzikáli

Udržateľnosť a životné prostredie

1.6.2022 -Autorkou muzikálu je Bohumila Tauchmannová, podľa ktorej sa muzikál začal písať pred 20 rokmi. „Jedného dňa priniesla domov naša dcéra kontajnery a povedala, že budeme triediť odpad. Našla im miesto v obývačke. Aj to je dôkazom o tom, že deti sa učia rozmýšľať inak, ako sme zvyknutí. Muzikálom chcem stáť po boku mladej generácie v presadzovaní ich enviromentálnych hodnôt," uviedla.Autorom skladieb a scénickej hudby k muzikálu Odpad je poklad, je zakladateľ skupiny Team a autor viacerých hitov Milan Dočekal.„Moja reakcia na ponuku Bohumily napísať hudbu k muzikálu bola rýchla a kladná. Prečo? Boli v nej dve výzvy. Námet prospešný pre životné prostredie a niečo nové, čo som ešte nekomponoval. Toto je môj prvý muzikál," dodal Dočekal. Réžiu a dramaturgiu muzikálu si zobral pod svoje krídla člen skupiny Elán Ľubomír Horňák.„Oblasť udržateľnosti a životného prostredia sa dostáva do popredia vo viacerých slovenských domácnostiach. Nadpolovičná väčšina z nich je však presvedčená, že sa pre ochranu životného prostredia nerobí dostatok,“ podčiarkol riaditeľ divízie spotrebiteľského panelu GFK Ladislav Csengeri.Podľa jeho slov Slovákov trápi okrem klimatických zmien aj plastový odpad , znečistenie vôd a ovzdušia a tiež potravinový odpad „Samosprávy sú dôležitou súčasťou osvety a výchovy všetkých generácií. Platí to aj v oblasti ochrany životného prostredia a samozrejme v témach týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Preto sme radi súčasťou tohto inovatívneho a inšpiratívneho vzdelávania detí a dospelých takouto umeleckou formou, ako je muzikál Odpad je poklad,“ podčiarkol podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska Radomír Brtáň.