Odpad nahromadený v Prielome Hornádu začínajú postupne čistiť

Spišská Nová Ves 27. novembra (TASR) – Prielom Hornádu v Slovenskom raji začnú hromadne čistiť od množstva odpadu v piatok 29. novembra, niektoré tamojšie obce už s čistením začali vo svojich častiach rieky. Po stretnutí so zástupcami obcí, ktorých obyvatelia odpadky vyprodukovali, to uviedol riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil.uviedol Dražil.Správa NP zároveň ešte v pondelok (25. 11.) na sociálnej sieti vyhlásila, že zvažuje hromadné čistenie na sobotu 30. novembra a doteraz sa prihlásilo už 120 dobrovoľníkov.zdôraznil Dražil.Dodal, že sa začne čistiť už v piatok na mieste medzi Letanovským mlynom a Kláštornou roklinou, kde je najväčšia hrádza s nahromadeným odpadom. V tomto prípade však bude čistenie bez zastúpenia verejnosti, keďže podľa šéfa NP ide o nebezpečnú prácu.ozrejmil Dražil.V sobotu od 9. hodiny sa bude čistiť v Slovenskom raji horný úsek Hornádu od Hrabušického mýta po Letanovský mlyn. Strážcovia si rozdelia dobrovoľníkov a z troch miest – Hrabušické mýto, Hrdlo Hornádu a Letanovský mlyn, vyrazia do terénu. Na akcii by sa mali zúčastniť aj vodáci, ktorí budú čistiť z lodiek.dodal Dražil. Už dávnejšie potvrdil, že odpad, ktorý sa po dažďoch nahromadil v Prielome Hornádu, nepochádza od turistov, ale od obyvateľov okolitých obcí. Väčšinu z neho pritom tvoria plasty, konkrétne plastové fľaše. Tony neporiadku sa nahromadili v celom 13-kilometrovom úseku Hornádu, ktorý preteká Slovenským rajom, teda od Hrabušického mýta až po Čingov, resp. Smižiansku Mašu.