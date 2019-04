Odpečatením mestských brán sa začala turistická sezóna v Bratislave

Na snímke primátor Bratislavy Matúš Vallo Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 27. apríla (TASR) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo v sobotu pri Michalskej bráne symbolicky odpečatil a otvoril mestské brány, čím sa oficiálne začala letná turistická sezóna v hlavnom meste. Podujatie, ktoré bolo súčasťou Bratislavských mestských dní, sprevádzal tradičný historický sprievod.Vallo privítal obyvateľov i návštevníkov mesta a pripomenul, že toto podujatie pripomína vzácne historické obdobie Bratislavy, ktorým je pridelenie mestských práv. Tento rok sa vedenie mesto rozhodlo sprístupniť originál privilégií Ondreja III. z roku 1291 v Múzeu mesta Bratislavy.pripomenul primátor.Počas sobotného programu si do 18.00 h môžu návštevníci v Primaciálnom paláci pozrieť primátorovu pracovňu a kancelárie, porozprávať sa s primátorom, jeho námestníkmi a oboznámiť sa s ich prácou.dodal Vallo.Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta. Vallo pripomenul, že bratislavská samospráva pred 16 rokmi tento sviatok obnovila a otvorila dvere svojim obyvateľom.Bezplatné vstupy bude mať počas víkendu verejnosť do viacerých mestských múzeí a galérií. Otvorené budú aj kultúrne, spoločenské či športové areály. Kompletný program Bratislavských mestských dní je zverejnený na webovej stránke hlavného mesta.