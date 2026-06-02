 Meniny má Xénia
 Zo zahraničia

02. júna 2026

Odpor voči izraelskej vojne rastie. Nič neospravedlňuje vojenské operácie v hĺbke Libanonu, vyhlásil francúzsky minister obrany


Tagy: Hizballáh izraelsko-libanonský konflikt Napätie na Blízkom východe Vojna na Blízkom východe

Izraelské jednotky a hnutie Hizballáh pokračovali vo vzájomných útokoch, hoci americký prezident oznámil, že obe strany súhlasili so zastavením bojov. Francúzsky minister zahraničných vecí v utorok ...



2.6.2026 (SITA.sk) - Izraelské jednotky a hnutie Hizballáh pokračovali vo vzájomných útokoch, hoci americký prezident oznámil, že obe strany súhlasili so zastavením bojov.


Francúzsky minister zahraničných vecí v utorok vyhlásil, že nič nemôže ospravedlniť prítomnosť izraelských vojakov hlboko na území Libanonu potom, ako Izrael uskutočnil najhlbšiu pozemnú operáciu v krajine za posledné dve desaťročia.

„Nič nemôže ospravedlniť pokračovanie vojenských operácií a dlhodobú prítomnosť Izraela hlboko na libanonskom území,“ povedal minister Jean‑Noël Barrot pre France TV.

Izraelské jednotky v nedeľu obsadili hrad Beaufort, ktorý dominuje južnému Libanonu a umožňuje kontrolu na týmto územím. Izrael využíval pevnosť, známu aj ako Kalaat aš‑Šakíf, ako základňu počas predchádzajúcej takmer dvadsaťročnej okupácie južného Libanonu, ktorá sa skončila v roku 2000.

Izraelské jednotky a libanonské hnutie Hizballáh v noci pokračovali vo vzájomných útokoch, hoci americký prezident Donald Trump oznámil, že pred rozhovormi medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sa majú konať v USA, obe strany súhlasili so zastavením bojov.

Teherán medzitým zopakoval, že prímerie v Libanone zostáva kľúčovou podmienkou pre akúkoľvek dohodu s Washingtonom o ukončení vojny na Blízkom východe.


Zdroj: SITA.sk - Odpor voči izraelskej vojne rastie. Nič neospravedlňuje vojenské operácie v hĺbke Libanonu, vyhlásil francúzsky minister obrany © SITA Všetky práva vyhradené.

