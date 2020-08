Odporcovia Lukašenka mu odkázali, že prehral. Prívrženci skandovali jeho prezývky aj „Majdan tu nebude“ (video+foto)

Lukašenkov odkaz opozícii

povedal účastníkom s tým, že opozícia

, ak sa ju tentoraz nepodarí potlačiť.

odkázal svojim oponentom.

Výsledok volieb je v uliciach

Veľvyslanec Bieloruska vyjadril demonštrantom podporu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2020 - Bieloruský líder Alexander Lukašenko sa rozhodol vzdorovať masívnym demonštráciám, na ktorých prítomní protestujú proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta. Čoskoro 66-ročný Lukašenko v nich podľa oficiálnych výsledkov dostal dovedna 80 percent hlasov, čo však mnohí naďalej považujú za zmanipulované číslo.Fanúšikovia Lukašenkovej vlády sa v nedeľu zišli na mítingu v Minsku, aby vyslovili podporu prezidentovi, ktorý v Bielorusku vládne už od roku 1994.Tisíce ľudí nadšene spievali Lukašenkove prezývky "Batka" a "otec". Neskôr zasa skandovali "Majdan tu nebude" narážajúc na protestné udalosti na Ukrajine z rokov 2013 a 2014, ktoré vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča prinútili k odchodu z vlasti.Krátko na to Rusko anektovalo polostrov Krym. "Teraz sú všetci proti Lukašenkovi, prezident potrebuje našu podporu. Každý náhle zabudol na všetko dobré, čo pre nás urobil. V našom štáte je poriadok, nemáme tu žiadnu vojnu ani hlad," povedala 35-ročná právnička a Lukašenkova prívrženkyňa Tamara Jurševičová.Lukašenko počas vystúpenia zdôraznil, že nemá rád zhromaždenia, no podľa vlastných slov nemal na výber. "Prišli ste sem, aby ste prvý raz za štvrťstoročie mohli brániť svoju krajinu, svoju nezávislosť, svoje manželky, sestry, deti,""bude vyliezať z dier ako krysy""Toto bude začiatok vášho konca - klesnete na kolená ako na Ukrajine a v ďalších krajinách a budete sa modliť, Boh vie ku komu,"Kým Lukašenko rečnil pred zástupom podporovateľov, odporcovia režimu sa mobilizovali v parku vzdialenom asi 2,5 km. Neskôr zamierili na námestie, kde sa predtým konala konkurenčná demonštrácia. Zhromaždenie bolo pokojné a podľa niektorých správ až 200-tisícový dav sa približne po troch hodinách rozišiel."Volebný výsledok sa nachádza na bieloruských uliciach a námestiach. Títo ľudia viac nechcú žiť tak, ako doposiaľ pod vedením Lukašenka," poznamenal inžinier Felix Žarikov, ktorý prišiel s manželkou a synom. "Nálada v spoločnosti sa odrazu zmenila. Všetci pochopili, že Lukašenko prehral," nadviazala biologička Anna Truševičová. Po víkendových demonštráciách sa však ďalšie protesty očakávajú aj v pondelok.Lukašenkov režim počas minulého týždňa neváhal vytiahnuť na protestujúcich tie najhoršie praktiky. Zatkol tisíce ľudí, pričom mnohí z tých, ktorých neskôr prepustili, prehovorili o zlom zaobchádzaní, bitkách a dokonca mučení. Viacero zahraničných štátov odsúdilo počínanie bieloruských orgánov, tie však majú najnovšie kritikov aj vo vlastných radoch.Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa vyjadril solidaritu s protestujúcimi. Vo videu uviedol, že tak ako všetci Bielorusi, je aj on v šoku z mučenia a bitia obyvateľov jeho krajiny. Leščeňa bol od roku 2002 do roku 2006 Lukašenkovým asistentom pre zahranično-politické a zahranično-ekonomické záležitosti.Podľa slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka sú Leščeňove slová silným signálom a potvrdzujú vážnosť situácie."Zaznamenal som zásadné vyjadrenie bieloruského veľvyslanca na Slovensku. Jeho slová potvrdzujú aj naše hodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku, ktorá je taká vážna, že sa k nej verejne a kriticky vyjadruje už aj predstaviteľ bieloruskej diplomacie," napísal Korčok vo svojom profile na sociálnej sieti.