Odporcovia Steinmeierovho plánu zakladajú Hnutie proti kapitulácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 3. októbra (TASR) - Ukrajinskí aktivisti, ktorí sú proti postoju Ukrajiny voči tzv. Steinmeierovmu plánu v rámci mierových dohôd z Minska, oznámili vznik Hnutia odporu proti kapitulácii.Informovali, že zvolávajú zhromaždenie svojich sympatizantov, ktoré sa bude konať v nedeľu na poludnie na kyjevskom Námestí nezávislosti, známom ako majdan. Informovala o tom v stredu agentúra UNIAN.Nacionalistickí aktivisti a radikáli kritizujú zástupcov Ukrajiny v kontaktnej skupine pre urovnanie konfliktu v Donbase, ktorí začiatkom týždňa na schôdzke v Minsku súhlasili s usporiadaním miestnych volieb na tzv. dočasne okupovaných územiach Doneckej a Luhanskej oblasti i s tzv. Steinmeierovým plánom počítajúcim s tým, že tieto dve územia budú mať v rámci Ukrajiny osobitný štatút.Aktivisti tento prístup označujú za kapituláciu a žiadajú parlamentné i mimoparlamentné strany a zoskupenia, aby sa spojili. Podľa nich mier nie je možné dosiahnuť na základe plánov a dohôd, ktoré "Agentúra UNIAN pripomenula, že v stredu sa v mnohých mestách konali protesty proti Steinmeierovmu plánu. Išlo o reakciu na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý národ informoval, že Ukrajina na rokovaniach v Minsku odsúhlasila Steinmeierov plán.Ako v stredu informoval spravodajský server Gazeta.ru, v súlade s týmto plánom má Ukrajina prijať osobitný zákon, podľa ktorého sa voľby budú konať na územiach samozvaných ľudových republík v Donbase - Doneckej a Luhanskej - pod dohľadom zástupcov Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ODIHR).V deň volieb nadobudne dočasne platnosť zákon o osobitnom štatúte Donbasu. Stálu platnosť tento zákon získa vtedy, keď ODIHR zverejní správu, že voľby v Donbase sú platné a že vyhoveli demokratickým štandardom.Gazeta.ru dodala, že v texte Steinmeierovho plánu sa nespomína stiahnutie jednotiek či odovzdanie kontroly nad hranicou Ukrajiny a Ruska.Kým Moskva vníma prijatie Steinmeierovho plánu ako pozitívny vývoj, ktorého dôsledkom by mohla byť schôdzka tzv. normandskej štvorky, na Ukrajine bol tento krok prijatý nejednoznačne - opozícia v parlamente i nacionalisti hovoria dokonca o tom, že Zelenského vedenie zradilo Ukrajinu.Ako informoval UNIAN, Zelenskyj v utorok informoval, že Ukrajina v Minsku odpovedala na list predstaviteľa OBSE na Ukrajine Martina Sajdika v tom zmysle, že súhlasí s tzv. Steinmeierovým plánom/formulou.Tento plán by sa podľa Zelenského mal implementovať do nového zákona o osobitnom spôsobe miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti.UNIAN pripomenul, že existujúci ukrajinský zákon o osobitnom štatúte Donbasu platí do 31. decembra 2019.Podľa Zelenského bude prijatý nový zákon, ktorý bude parlament pripravovať v úzkej spolupráci s občanmi a bude ho sprevádzať celospoločenská diskusia. Zároveň ubezpečil, že sa pritom nebude v žiadnom prípade zachádzať do krajností.