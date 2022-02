Odporúčanie pracovať z domu už v Británii zrušili, tretina zamestnancov sa však do kancelárií neponáhľa

Pracujúcich z domu pribudlo

Doma pracovala takmer polovica

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká časť Britov stále pracuje z domu, hoci sa môžu vrátiť do kancelárií po tom, ako vláda takmer pred mesiacom zrušila odporúčanie na prácu na diaľku.Britský premiér Boris Johnson ešte 20. januára oznámil, že odporúčanie pracovať z domu sa v Anglicku s okamžitou platnosťou ruší.Napriek tomu v období od 19. do 30. januára až 36 percent britských zamestnancov uviedlo, že za ostatných sedem dní aspoň raz pracovali z tomu.Vyplýva to prieskumu britského štatistického úradu, o ktorom informuje portál news.sky.com.Podľa štatistického úradu podiel ľudí pracujúcich z domu vo Veľkej Británii v ostatných týždňoch v skutočnosti stúpol.Aj tak však zostal pod úrovňou z júla 2020, kedy kulminoval. Z domu vtedy pracovala takmer polovica obyvateľov krajiny.Údaje o práci z domu sú nepriaznivé pre britského ministra financií Rishiho Sunaka, ktorý zamestnancov nabáda, aby sa vrátili do kancelárií.Pomalý návrat na pracoviská má utlmujúci vplyv na oživenie centier miest, čo poškodzuje obchody, kaderníctva, krčmy a bary, ktoré pandémia ťažko postihla.