Odrazenie útokov cez Dnipro a udržanie pozícií v Chersonskej oblasti je pre Rusko kľúčové, dochádza k zintenzívneniu bojov

Ruské zoskupenie síl

Rieka Dnipro

31.10.2023 (SITA.sk) - Je takmer isté, že odrazenie ukrajinských útokov cez rieku Dnipro a udržanie si územia v okupovanej Chersonskej oblasti zostáva pre Rusko vysokou prioritou.Vo svojom pravidelnom spravodajskom hlásení o vojne na Ukrajine to konštatuje britské ministerstvo obrany . Informuje o tom britský denník The Guardian.Rezort uvádza, že zástupca veliteľa ruských síl na Ukrajine generálplukovník Michail Teplinskij pravdepodobne osobne prevzal velenie nad ruským zoskupením síl Dnipro a nahradil generálplukovníka Olega Makareviča. Tieto sily sú zodpovedné za okupované územia v Chersonskej oblasti.A to vrátane východného brehu rieky Dnipro. V danej oblasti sa v ostatných týždňoch zintenzívnili boje, keďže ukrajinské sily chcú zbaviť Rusov kontroly nad východným brehom Dnipra.„Teplinského si ruský generálny štáb pravdepodobne veľmi váži a má skúsenosti s velením operácií v tejto oblasti. Bol dôstojníkom v teréne, ktorý mal na starosti relatívne úspešné stiahnutie sa Ruska zo západného brehu Dnipra v novembri 2022,“ uvádza britské ministerstvo s tým, že vymenovanie Teplinského pravdepodobne naznačuje zvýšený tlak na ruské sily brániace oblasť.