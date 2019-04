Odštartovala jarná časť Krajskej futbalovej ligy pre stredoškolákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 15. apríla (TASR) – Študentská liga Krajskej futbalovej ligy (KFL) – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) - odštartovala v pondelok v priestoroch Strednej odbornej školy Košice-Šaca. Do stredy 17. apríla sa v kraji konajú okresné kolá súťaže. Ide o jarnú časť sezóny regionálnej ligy, v marci sa skončila zimná séria prvého ročníka KFL. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová.uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že medzi hrajúcimi študentmi sú aj registrovaní futbalisti z oblastných a krajských súťaží.Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko desaťčlenné mužstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov. Tie sa uskutočnia v telocvičniach a športových halách v Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a v Sečovciach. Každá zúčastnená škola získa nové dresy a lopty. Po aprílových okresných kolách budú 6. a 7. mája nasledovať semifinálové. Finále sa uskutoční 14. júna. Tímy na prvých troch miestach získajú pre svoje školy aj poháre a diplom.povedal študent Hotelovej akadémie v Košiciach Matej Béreš.Krajskú futbalovú ligu – Zimný pohár predsedu KSK hrala od januára do marca tohto roka takmer polovica registrovaných hráčov z Košického kraja, celkovo 93 mužstiev. Absolvovali 190 stretnutí. Po jarnej časti by mala KFL pokračovať turnajom pre neregistrovaných hráčov.