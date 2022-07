Odštartovalo odpočítavanie do letnej olympiády v Los Angeles, zostáva šesť rokov

Los Angeles hostilo hry dvakrát

Využijú existujúcu infraštruktúru

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Otvárací ceremoniál olympijských hier v americkom Los Angeles v roku 2028 sa bude konať 14. júla. Podujatie potrvá do 30. júla. Paralympijské hry na rovnakom mieste budú od 15. do 27. augusta 2028.Organizačný výbor v pondelok slávnostne odštartoval šesťročné odpočítavanie do začiatku OH.„Tento míľnik robí hry skutočnými pre každého športovca, ktorý sa aktívne pripravuje na svoj sen LA28, a tiež pre fanúšikov, ktorí túto cestu sledujú,“ povedala päťnásobná olympijská medailistka v plávaní Janet Evansová, rodáčka z Kalifornie.Los Angeles predtým hostilo olympijské hry v rokoch 1984 a 1932. Na pondelňajšej slávnosti sa zúčastnil i prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Priznal, že naňho zapôsobilo pokrokové myslenie a kreativita organizačného výboru. „Využívajú silu olympijských hier na inšpirovanie mladých ľudí, aby sa zapojili do športu,“ poznamenal Bach.OH v Los Angeles chcú využiť existujúce štadióny a infraštruktúru v celom regióne. Organizačný výbor uviedol, že na olympijských aj paralympijských hrách sa očakáva účasť približne 15-tisíc športovcov.