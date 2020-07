Odstúpenie Gröhlinga pre kauzu diplomovka by podľa Pellegriniho bolo pekným politickým gestom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by minister školstva Branislav Gröhling SaS ) odstúpil zo svojej funkcie pre kauzu diplomovej práce, bolo by to pekné politické gesto.Na utorkovej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia „Keď už zo svojej funkcie pre kauzu diplomovky neodstúpil predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, tak by sa k veci mal postaviť ako chlap minister školstva. Ten by totiž mal byť vzorom pre všetkých študentov. Ak by odstúpil, bolo by to veľmi pekné politické gesto," uviedol podpredseda pléna.Keď tak Gröhling nespraví, tak si ľudia podľa Pellegriniho pomyslia o strane Sloboda a Solidarita (SaS) svoje, vzhľadom k tomu, ako liberáli žiadali odstúpenie Kollára z funkcie predsedu parlamentu. „Z koalície sa stane banda, čo sa bude podporovať, aby im navzájom neprišli na tieto pofidérne záverečné práce. Šepká sa totiž, že je ich tam takých viac, ktorí nemajú v poriadku svoje záverečné práce," dodal bývalý premiér.