Odsúdení vyrábajú v čase koronavírusu rúška, využívajú ich sudcovia aj advokáti

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Odsúdení vyrábajú v čase šíriaceho sa koronavírusu ochranné rúška. Tie využívajú napríklad sudcovia či advokáti. Vyplýva to z odpovedí Zboru väzenskej a justičnej stráže na otázky agentúry SITA.Rúška boli poskytnuté aj štátnym organizáciám či inštitúciám, ktoré spolupracujú aj pri zamestnávaní väzňov. V ústavoch platia tiež prísnejšie bezpečnostné podmienky.„Rúška sú primárne distribuované podľa požiadaviek do všetkých ústavov zboru, ako aj pre subjekty spadajúce pod rezort Ministerstva spravodlivosti SR. Rúška sú tiež poskytované orgánom činným v trestnom konaní, sudcom, obhajcom, advokátom a iným osobám poskytujúcim právnu pomoc v prípade ich vstupu do ústavu s cieľom vykonať úkony s obvineným alebo odsúdeným,“ uviedli v stanovisku ZVJS.Odsúdení zásobovali ochrannými pomôckami aj štátne organizácie. „Rovnako sa uspokojila aj značná časť prvotných nárokov štátnych organizácií a subjektov spolupracujúcich pri zamestnávaní odsúdených. V súčasnosti môžeme konštatovať, že doterajšia výroba už pokryla väčšinové požiadavky týchto orgánov,“ dodal zbor.Ochorenie Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus, mal aj jeden z väzňov. Patrí však medzi vyliečených pacientov.