Odsúdený exsiskár Beňa požiadal o obnovu konania, dôvodom majú byť nižšie tresty pre jeho spolupáchateľov

Beňa vyviazol s podmienkou

Miernejšie tresty

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil na 1. júna verejné zasadnutie o návrhu na povolenie obnovy konania. Týkať sa má odsúdeného bývalého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu a to napriek tomu, že súd v jeho prípade v máji 2021 schválil dohodu o vine a treste.ŠTS vtedy uznal obvineného za vinného zo zločinu prijímania úplatku a z dvoch prečinov ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.Za to mu uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom so skúšobnou dobou na päť rokov a probačným dohľadom.Súd tiež uložil Beňovi aj obmedzenia v stretávaní a kontaktovaní sa s troma zainteresovanými osobami, medzi ktorými je aj bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Beňa mal zaplatiť aj peňažný trest vo výške 14-tisíc eur s náhradným trestom odňatia slobody vo výmere osem mesiacov. Proti verdiktu sa nebolo možné odvolať.Bývalého námestníka riaditeľa SIS zadržali ešte koncom roka 2020 v rámci policajnej akcie Judáš. Dôvodom, prečo napriek dohode o vine a treste žiada obnovu konania, je verdikt Najvyššieho súdu SR (NS SR) v kauze úplatku, ktorý príslušníci bezpečnostných zložiek žiadali od podnikateľa Dušana Bočkaya NS SR totiž v marci tohto roku zmiernil tresty, ktoré ŠTS minulý rok uložil bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Petrovi Gašparovičovi a bývalému policajtovi Ladislavovi Vičanovi Dvojica bola pôvodne odsúdená za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku, najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie.Gašparovič si tak vo väzení mal odsedieť trest 22 mesiacov a Vičan 20 mesiacov. Pôvodne však Gašparovičovi ŠTS v danej veci uložil trest 11 rokov väzenia a Vičanovi trest desať rokov väzenia.V danej kauze figuroval aj Beňa, pričom bola súčasťou jeho dohody o vine a treste. V prípade Gašparoviča a Vičana vypovedal ako svedok.