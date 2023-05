Odsúdený Kádára zo skupiny sátorovcov žiada súd o obnovu konania

Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 do roku 2010. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 obetí.





27.5.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku by mal na verenom zasadnutí 9. júna rozhodovať o žiadosti na povolenie obnovy konania pre odsúdeného príslušníka zločineckej skupiny sátorovci Kristiána Kádára . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Kádárovi súd v marci 2019 uložil trest 25 rokov odňatia slobody. Najvyšší súd mu následne v októbri toho istého roku pridal aj trest prepadnutia majetku.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.