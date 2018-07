Odsúdený pakistanský expremiér sa vráti do vlasti v piatok 13. júla

Naváz Šaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 8. júla (TASR) - Pakistanský expremiér Naváz Šaríf, ktorého odsúdili v piatok v neprítomnosti na desať rokov väzenia za zločiny spojené s medzinárodným škandálom Panama Papers, sa vráti do vlasti, aby čelil svojmu osudu. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.uviedla Šarífova dcéra Marjam. Tá je so svojím otcom momentálne v Londýne. Šarífova manželka tam podstupuje liečbu rakoviny.Šaríf sa proti verdiktu súdu plánuje odvolať, uviedol Mušahidulláh Chán z expremiérovej strany Pakistanská moslimská liga - Naváz (PML-N). Chán avizoval, že Šarífa prídu v piatok na letisko privítať pracujúci ľudia z celej krajiny.Očakáva sa, že Šarífa a jeho dcéru ihneď po prílete do vlasti zatknú a dajú do väzenia.Okrem trestu odňatia slobody súd v hlavnom meste Islamabad vymeral v piatok Šarífovi pokutu vo výške osem miliónov libier v súvislosti s nákupom luxusných nehnuteľností v Londýne. Štyri expremiérove byty budú skonfiškované.Jeho dcéra Marjam dostala sedem rokov za mrežami a pokutu dva milióny libier a jej manžel Muhammad Safdar Avan rok väzenia. Špecializovaný súd vyriekol verdikt po sérii odkladov.Šaríf už predtým označil obvinenia za politicky motivované. Rozhodnutie súdu je vážnym úderom pre jeho konzervatívnu stredopravicovú stranu Pakistanská moslimská liga - Naváz (PML-N) pred blížiacimi sa voľbami vypísanými na 25. júla.Škandál Panama Papers v roku 2015 odhalil, že niekoľko Šarífových detí malo prepojenie na offshorové spoločnosti, ktoré boli údajne využívané na odliv prostriedkov a nákup aktív - vrátane luxusných bytov v Londýne. Jeho rodina však tvrdí, že inkriminované nehnuteľnosti nadobudla v 90. rokoch legálne.Najvyšší pakistanský súd zbavil Šarífa, trojnásobného premiéra krajiny, funkcie ministerského predsedu v júli 2017 pre podozrenia z korupcie. Nad svojou stranou PML-N, ktorú založil v roku 1988, si však uchoval kontrolu.