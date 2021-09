Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák sa má pre skrátenie dane a poistného opäť postaviť pred súd

Byty vo Five Star Residence

DPH skrátená o dvestotisíc eur

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák by sa mal v utorok 7. septembra opätovne postaviť pred súd. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti, Okresný súd Bratislava V vytýčil na daný deň hlavné pojednávanie pre trestný čin skrátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu.Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku.Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Podľa výsledkov policajného vyšetrovania cez firmu BL-202 v roku 2012 kúpil sedem bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Skutočná suma však bola údajne nižšia.Podľa vyšetrovateľa si podnikateľ ako konateľ spoločnosti BL-202 v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur.Bašternák si po vznesení obvinenia uplatnil inštitút takzvanej účinnej ľútosti a daňovému úradu spomenutú čiastku zaplatil, napriek tomu bola na neho podaná obžaloba.Polícia po odsúdení podnikateľa v apríli 2019 informovala, že proti nemu vzniesli ďalšie obvinenie.Podľa vyšetrovateľa v mene obchodnej spoločnosti podal na Daňovom úrade Bratislava daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie február 2013, v ktorom zatajil uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode nehnuteľnosti, konkrétne bytov nachádzajúcich sa v bytovom komplexe Five Star Residence. Tým skrátil DPH vo výške 200 000 eur.