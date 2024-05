Odsúdený príslušník skupiny sátorovcov žiada o obnovu konania, súd jeho návrhu minulý rok nevyhovel

Trest prepadnutia majetku

Sátora zavraždili vlastný ľudia

21.5.2024 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 19. júna verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania pre odsúdeného príslušníka zločineckej skupiny sátorovcov Kristiána Kádára . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Kádára odsúdil Špecializovaný trestný súd v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku. Viacerí odsúdení v medializovaných kauzách požiadali o obnovu konania v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR , podľa ktorého povinnosť súdov ukladať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov.Kádár o obnovu konania žiadal už minulý rok, ŠTS mu však vtedy nevyhovel. Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo členovia gangu opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov , ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 obetí.Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.