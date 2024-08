Odsúdili českého dobrovoľníka pre rabovanie na Ukrajine, okrádal mŕtvoly civilistov aj vojakov

6.8.2024 (SITA.sk) - Trest sedem rokov väzenia uložil súd v Prahe bývalému českému vojakovi Filipovi S. pre rabovanie, ktorého sa podľa obžaloby dopustil, keď bojoval na Ukrajine a bral tam cennosti mŕtvym vojakom a civilistom. Utorkový rozsudok je zatiaľ neprávoplatný. Informuje o tom portál TN.cz.Filip S. na Ukrajinu odcestoval krátko po vypuknutí vojny ako dobrovoľník. Jeho hlavnou povinnosťou v ukrajinskej armáde bolo hliadkovanie v zákopoch. Zúčastnil sa aj na upratovaní v mestečkách Irpiň a Buča pri Kyjeve.Podľa prokurátora však okrádal mŕtvoly civilistov aj vojakov o cennosti a ponechal si napríklad hodinky, prstene a ďalšie šperky alebo zliatky drahých kovov. Na Ukrajinu prišiel v marci 2022, ale už o mesiac neskôr ho ukrajinská armáda zadržala a poslala späť do Česka práve pre rabovanie.Ako dôkazy poslúžili obžalobe predovšetkým videá, na ktorých ukazoval svoju korisť. Plienenie v priestore vojnových operácií, ktorého sa Filip S. podľa súdu dopustil, sa v českom práve trestá väzením od osem do 20 rokov. Obžalovanému však pomohlo to, že doteraz mal čistý register trestov.