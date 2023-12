Odvážna zmena receptúry Slovákom zachutila, gastro prevádzkam svitá na lepšie časy

Populárnejšími boli pivné desiatky

Tradícia verzus novinky

Ľudia uprednostňujú exteriéry a komplexnejšie služby

Zmeny robí aj samotný HEINEKEN

13.12.2023 (SITA.sk) -Tohtoročné čísla z predaja produktov HEINEKEN Slovensko potvrdili, že horká dvanástka Zlatý Bažant 12% Slovenský ležiak pivárov zaujala. "Novinka na trhu naozaj zafungovala a len v retaili sa jej predalo približne o tretinu viac, než tradičnej dvanástky minulý rok. Nový chuťový profil oslovil širokú skupinu konzumentov, vrátane tých, ktorí doteraz Zlatého Bažanta 12 % nemali vo svojom portfóliu," hovorí Luis Prata, generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko.Popri novej dvanástke boli stále najpredávanejšie klasické svetlé ležiaky, najmä desiatky Kelt a Corgoň. Najväčší rozdiel oproti roku 2022 spočíva v tom, že vo všeobecnosti klesol predaj pivných dvanástok a stúpol predaj desiatok. Dôvodom je zvyšujúca sa inflácia a stúpajúce ceny. Ľudia preferujú cenovo dostupnejšie produkty, ktorými pivné desiatky vo všeobecnosti sú.Rozdiely sú viditeľné aj medzi jednotlivými regiónmi. "Sú oblasti, kde je viac preferované 10% pivo a regióny, kde, naopak uprednostňujú 12% pivo. Bez ohľadu na to, aký pivný štýl, či kategóriu uprednostňujú konzumenti, uvedomujeme si, že to najdôležitejšie je prvotriedna kvalita, a preto sme aj tento rok vzdelávali našich partnerov v oblastiach správneho čapovania, či celkovej starostlivosti o pivo," zdôrazňuje generálny riaditeľ.Na druhej strane na slovenský trh prichádzajú mladší spotrebitelia, ktorí sa neboja experimentovať a siahajú aj po netradičnejších chutiach. A tak popri ležiakoch a stále populárnych radleroch Zlatý Bažant 0,0% oslovujú zákazníkov aj menej konvenčné produkty ako Desperados alebo Mort Subite. Úspech zaznamenal nový Desperados Strawberry Margarita, ktorého sa počas sezóny predalo o polovicu viac než minuloročnej novinky Desperados Lime.Čo sa týka obalov, naďalej stúpa záujem o vratné sklenené fľaše, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu. Vzhľadom na menšiu ekologickú stopu a nižšiu cenu sú zaujímavé tak pre mladých ľudí, ako aj staršie generácie. V ponuke spoločnosti HEINEKEN Slovensko je dôležitá pestrosť a rôznorodosť. "Naším cieľom je naďalej ponúkať produkty, ktoré budú vďaka veľkej škále štýlov, chuťových profilov a balení atraktívne pre široké spektrum spotrebiteľov a spotrebiteliek každého veku a v každom kúte Slovenska," vysvetľuje Prata.Celkové spotrebiteľské správanie zákazníkov sa naďalej mení a bude zaujímavé sledovať, kam tento vývoj povedie. Dobrou správou je, že zanikanie prevádzok v súvislosti s pandemickým obdobím sa pomaly končí. Obdobie krízy je viac-menej zažehnané a to, čo zažívame dnes, sú už len dozvuky.Z dát spoločnosti vyplýva, že ľudia naďalej preferujú využívanie exteriérových služieb – radšej si posedia vonku, ako v interiéri. Našťastie bola jeseň v roku 2023 naozaj nezvyčajne teplá a dlhá, a tak si návštevníci podnikov v sieti HORECA mohli vychutnať typické letné posedávanie na terase aj v septembri. Na priaznivejšie počasie reagovali aj samotné prevádzky, keď v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ponechali dlhšie otvorené terasy, čo samozrejme konzumenti privítali.Množstvo prevádzok prešlo a stále prechádza akousi transformáciou – už nie sú len krčmami či pubmi, menia sa na podniky s komplexnejšími službami a pridanou hodnotou (napr. z krčiem na jednoduché reštaurácie). Hoci zákazníci šetria, kde sa dá, paradoxne sú ochotní priplatiť si za vyšší štandard služieb a dopriať si aspoň príležitostne komplexný zážitok.Spoločnosť HEINEKEN Slovensko naďalej ponúka svojim biznis klientom množstvo príležitostí na vzdelávanie sa a zlepšovanie samotného podnikania. V HORECA Academy majú klienti prístup k dôležitým informáciám ako Desatoro moderného podniku, školu čapovania piva, školenie k párovaniu piva a jedla, či odporúčania smerom k online komunikácii.Aj spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa rozhodla reagovať na zložité zmeny v biznis svete a nedávno predstavila verejnosti vylepšenú e-commerce platformu EAZLE. "Cieľom novej digitálnej platformy je poskytnúť majiteľom prevádzok, distribútorom či veľkoobchodníkom najlepšie ponuky, odmeny a promo akcie prispôsobené ich podnikaniu, pričom objednávanie bude jednoduchšie a efektívnejšie," hovorí e-commerce manažér HEINEKEN Slovensko Ladislav Ryboš. Partneri HEINEKEN Slovensko budú mať vďaka platforme prístup k najnovším inováciám a trendom v oblasti online objednávania alebo riadenia svojej prevádzky. V budúcnosti sa môžu tešiť aj na nové funkcie a príležitosti spolupráce. Zmena sa zatiaľ týka 65 % prevádzok na Slovensku.Informačný servis