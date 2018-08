Odveta Slovana je vysoko riziková, polícia očakáva vyše tisíc Slovákov

Na snímke vľavo hráč Slovana Aleksandar Čavrič a Mateo Barač (Rapid Viedeň) v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - Rapid Viedeň dňa 9. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Viedeň 14. augusta (TASR) - Viedenská polícia označila štvrtkový odvetný duel 3. predkola Európskej ligy medzi domácim Rapidom Viedeň a Slovanom Bratislava za vysoko rizikový a v metropole krajiny očakáva 1000 až 1200 fanúšikov slovenského klubu. Už v pondelok pritom zakázala príchod špeciálneho vlaku s priaznivcamiSlovan vyhral v prvom zápase v domácom prostredí 2:1, pričom v Bratislave neprišlo k žiadnym incidentom. Viedenská polícia si však myslí, že v odvete sa situácia môže vyhrotiť a preto sa na duel patrične pripravuje.citovala agentúra APA policajného hovorcu Patricka Maierhofera.Keďže rakúske úrady zakázali vypraviť špeciálny vlak, ktorý by zastavil neďaleko štadióna a odtiaľ by fanúšikov Slovana aj odviezol späť, tí sa dopravia na duel individuálne.povedal Maierhofer. Podľa neho by mohli robiť problémy aj priaznivci videnskej Austrie, s ktorou má Slovan družbu.Priamo na štadióne a v jeho okolí bude na bezpečnosť dohliadať asi 300 policajtov, dokopy by ich malo byť v akcii až tisíc. Mnoho z nich bude sprevádzať fanúšikov Slovana už od hraníc a dohliadať na pokoj aj v centre mesta. Podľa Maierhofera sa Slovanisti majú stretnúť práve tam a odtiaľ ísť hromadnou dopravou na Allianz Stadion.dodal.