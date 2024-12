Odvetvie cestovného ruchu a voľného času ožíva, pretrvávajú však cenové tlaky

Trh ožíva vďaka anorganickému rastu

Zlepšenie ziskovosti správne nastavenou cenovou politikou

Transformácia prevádzky vďaka technológiám

Zákazníci majú záujem o personalizované zážitky

10.12.2024 (SITA.sk) - Odvetvie cestovného ruchu a voľného času sa pomaly spamätáva z dôsledkov pandémie, vysokej inflácie a hospodárskej neistoty. Očakáva sa, že investície do tohto sektora sa v tomto roku zvýšia o 25 % (v medziročnom porovnaní). Celosvetové príjmy z cestovného ruchu v roku 2024 vzrastú o 8,3 % a dosiahnu takmer 1 bilión USD.. Počet medzinárodných príjazdov v roku 2023 vzrástol na niektorých trhoch o 20 až 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom Ázia a Tichomorie zaznamenali obzvlášť silný rast. Dovolenkám v domácej krajine, spopularizovaným počas pandémie, sa naďalej darí a ponúkajú cenovo výhodné alternatívu k medzinárodným cestám a zároveň poskytujú miestnym ekonomikám vítaný impulz.Na väčšine trhov zostávajú úrokové sadzby vysoké, čo ovplyvňuje náklady na financovanie a vedie k obavám z možnej recesie. Dôvera spotrebiteľov sa síce zvýšila oproti minimám z roku 2022, stále však zostáva pod dlhodobým priemerom.V tomto prostredí spoločnosti podnikajúce v odvetviach cestovného ruchu a voľného času a hľadajú príležitosti pre vytváranie pridanej hodnoty a budovanie vzťahov so zákazníkmi. A to vedie k zameraniu sa naSektor cestovného ruchu a voľného času zaznamenáva známky oživenia v oblasti fúzií a akvizícií po tom, čo v posledných rokoch zaznamenal pokles objemu transakcií. Správa spoločnosti KPMG zdôrazňuje, že Čína, India, Japonsko a Nemecko sú na čele oživenia fúzií a akvizícií, keďže spoločnosti hľadajú strategické akvizície na rozšírenie svojho pôsobenia. Očakáva sa, že globálne uzatváranie transakcií sa zrýchli, keďže sa stabilizuje finančné prostredie a príležitosti na rýchlo rastúcich trhoch sa stávajú atraktívnejšími.Podniky v oblasti cestovného ruchu, voľného času a pohostinstva musia hospodáriť s menšími rozpočtami. Na jednej strane sú pod tlakom, aby rástli, vstupovali na nové trhy a inovovali. Na druhej strane sa však musia vyrovnávať s vysokými nákladmi.Keďže inflačné tlaky ovplyvňujú náklady, spoločnosti prijímajú cenové stratégie, ktoré sú v súlade s vnímaním hodnoty zo strany zákazníkov. Zjednodušene povedané, ceny sa stanovujú na základe hodnoty, ktorú spotrebitelia vnímajú ako hodnotu produktu alebo služby. Ak sú nezrovnalosti medzi tým, čo sú zákazníci ochotní zaplatiť a čo si podnik účtuje, ten môže prichádzať o zisk. Podniky, ktoré sa zamerajú na prevádzkovú efektívnosť, optimalizujú náklady a zlepšia tvorbu príjmov bez toho, aby obetovali kvalitu, sa stanú lídrami oživenia trhu.Zavádzanie cloudových technológií, automatizácie a umelej inteligencie je kľúčovou hnacou silou prevádzkovej efektivity v odvetví cestovného ruchu a rekreácie. Organizácie využívajúce tieto technológie môžu optimalizovať zákaznícku skúsenosť a zefektívniť prevádzku, čím získajú konkurenčnú výhodu. Kľúčová je pri tom práca s dátami, ktoré majú spoločnosti k dispozícii. Tie umožňujú spoločnostiam lepšie pochopiť a reagovať na meniacu sa dynamiku trhu."Využívanie cloudových technológií, automatizácie a umelej inteligencie mení fungovanie spoločností v oblasti cestovného ruchu a voľného času, čo im umožňuje poskytovať výnimočné zákaznícke služby a zároveň optimalizovať efektivitu," uviedla Lygia Fullbrook, Partnerka, KPMG na Slovensku. "Poznatky založené na dátach umožňujú spoločnostiam zostať agilnými a reagovať na vyvíjajúcu sa dynamiku trhu, čo im poskytuje výhodu vo vysoko konkurenčnom odvetví."Technológie otvárajú nové možnosti personalizácie a orchestrácie zákazníckych ciest, čo umožňuje spoločnostiam poskytovať jedinečný prístup každému zákazníkovi. Prieskum však preukázal, že zákazníci vnímajú "bod zlomu", kedy je namiesto uľahčenia zákazníckej skúsenosti technológia skôr nežiadúca. Môže spôsobiť, že zákazník pocíti nedostatok ľudského prístupu a stratí emocionálne prepojenie so značkou.Namiesto nahrádzania ľudských schopností umelou inteligenciou, by sa spoločnosti pôsobiace v odvetví cestovného ruchu a voľného času mali zamyslieť nad tým, ako môžu obe spojiť tak, aby sa dopĺňali a zlepšovali zákaznícku skúsenosť.Keďže sa preferencie spotrebiteľov menia najmä smerom k personalizovaným cestovným zážitkom, prosperovať budú najmä také spoločnosti, ktoré sa úzko orientujú na zákazníka. Každým rokom zaznamenáva nárast dopyt po cestovných službách na mieru v oblastiach, ako je luxusný cestovný ruch, wellness pobyty a udržateľné cestovanie."Keďže podniky v oblasti cestovného ruchu a voľného času sa orientujú na meniace sa očakávania spotrebiteľov, uprednostňovanie personalizovaných zážitkov bude mať zásadný význam pre zvyšovanie záujmu a lojality," dodala Lygia Fullbrook, Partnerka, KPMG na Slovensku.Informačný servis