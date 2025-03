Odvety osemfinále Liga majstrov: Barcelona zdolala Benficu, Hanckov Feyenoord vypadol

Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Po prehre v domácom zápase s FC Liverpool 0:1 zvíťazili na Anfield Road v riadnom hracom čase 1:0 a v rozstrele z 11 m vyhrali 4:1. Hrači Interu Miláno po výhre v prvom zápase na ihrisku Feyenoordu Rotterdam 2:0 uspeli proti tímu slovenského reprezentanta Dávida Hancka aj v domácej odvete 2:1. V ďalšej fáze sa stretnú s Bayernom Mníchov, ktorý v nemeckom derby prešiel cez Bayer Leverkusen so skóre z dvojzápasu 5:0. Barcelona postúpila po domácej výhre nad Benficou Lisabon 3:1.





odvety osemfinále Ligy majstrov:

Na Anfield Road mal prvú veľkú šancu Mohamed Salah, no tesne minul. V 12. minúte z prvej vážnejšej akcie skórovali hostia. Po rýchlom brejku prišlo k nedorozumeniu medzi Alissonom a obrancami domácich, Ibrahima Konate ju šmýkačkou tečoval za brankára a Ousmane Dembele ju doklepol do siete. O päť minút mal ďalšiu dobrú možnosť Bradley Barcola, no tentokrát Alisson zasiahol. Parížania čakali na brejky a Liverpoolu im ich umožnil veľkými chybami v obrane. Dembele si však sám pred brankárom dal loptu príliš ďaleko od nohy a Chviča Kvaracchelija o pár minút vo výbornej pozícii prestrelil. Po zmene strán pridali domáci, ktorí si za úvodnú štvrťhodinu vypracovali niekoľko dobrých šancí, gól Dominika Szoboszlaia neplatil pre ofsajd, jeho strelu o pár minút neskôr chytil Gianluigi Donnarumma a brankár PSG si poradil aj s hlavičkou Andyho Robertsona. Gól nepadol ani v 80. minúte, keď striedajúci Jarell Quansah trafil žrď. V predĺžení malo navrch PSG, ale šance nepremenilo a tak rozhodol rozstrel, v ktorom vyhral PSG 4:1.Inter mal odvetu od začiatku vo svojich rukách a už v 8. minúte zvýšil náskok v dvojzápase na 3:0. Marcus Thuram dostal prihrávku na ľavú stranu a strelou zvnútra šestnástky rozvlnil sieť. Feyenoord sa vrátil do zápasu na konci prvého polčasu, keď Hakan Calhanoglu skolil vo vápne Jakuba Modera a sám faulovaný hráč premenil penaltu - 1:1. Krátko po zmene kopal pokutový kop aj Inter, loptu si postavil Calhanoglu a domácich poslal opäť do vedenia, ktoré udržali až do konca. Hancko odohral celý duel.V Leverkusene mal v úvodnom polčase tri dobré šance Bayern, no dvakrát sa vytiahol brankár domácich Lukáš Hradecký a Kingsley Coman namieril tesne vedľa. Mníchovčania zlomili odpor domácich v 52. minúte, keď im vyšiel signál po priamom kope a Harry Kane doklepol loptu do siete. Kapitán Anglicka mal veľkú úlohu aj pri druhom góle hostí, keď v 71. minúte poslal lob do šestnástky na Alphonsa Daviesa a ten prestrelil brankára - 2:0.Barcelona po výhre 1:0 v prvom zápase na pôde Benficy Lisabon zvíťazila 3:1 v utorkovej odvete na štadióne Olimpic Lluís Companys, ktorý je ich prechodným domovom. Katalánci narazia v ďalšej fáze na Lille alebo Borussiu Dortmund. Domáci zvýšili vedenie v dvojzápase už v 11. minúte, keď Lamine Yamal predviedol peknú samostatnú akciu, v šestnástke šikovne našiel nabiehajúceho Raphinhu a ten z prvej rozvlnil sieť. Benfica vyrovnala z následnej akcie, keď po rohu hlavičkoval Nicolas Otamendi - 1:1. Hru však diktovali domáci a v ofenzíve najmä obaja krídelníci, ktorí si v 27. minúte vymenili úlohy a Yamal technickou strelou k ľavej žrdi poslal Barcu znova do vedenia. V 41. minúte napálil Robert Lewandowski len do Trubina, no vzápätí upravil na 3:1 Raphinha. V 10. zápase prebiehajúcej sezóny v LM to bol už jeho 11. gól. Barcelona si v druhom polčase náskok bez problémov postrážila a súpera v podstate k ničomu nebezpečnému nepustila.





Inter Miláno - Feyenoord Rotterdam 2:1 (1:1)



Góly: 8. Thuram, 51. Calhanoglu (z 11m) - 42. Moder (z 11m)



/Hancko za hostí celý zápas/



/prvý zápas 2:0, postúpil Inter/







Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 0:2 (0:0)



Góly: 52. Kane, 71. Davies



/prvý zápas 0:3, postúpil Bayern/







FC Barcelona - Benfica Lisabon 3:1 (3:1)



Góly: 11. a 42. Raphinha, 27. Yamal - 13. Otamendi



/prvý zápas 1:0, postúpila Barcelona/







FC Liverpool - Paríž Saint-Germain 0:1 (0:1, 0:1) 1:4 v rozstrele



Gól: 12. Dembele



/prvý zápas 1:0, postúpil PSG/