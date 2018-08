Odvlečený kocúr z Bulgakovovho múzea je v poriadku späť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. augusta (TASR) - Kocúr-dvojník hovoriaceho kocúra Behemota z Bulgakovovho románu Majster a Margaréta z múzea autora slávneho literárneho diela v Moskve, o ktorého krádeži informovali v stredu ruské médiá, sa po krátkom čase vrátil do inštitúcie.Policajti na dlhosrsté zviera čiernej farby o hmotnosti šesť kilogramov narazili v okolí Divadla Mossovetu.V priestoroch, v ktorých Bulgakov (1891-1940) žil a tvoril a ktoré ako zakliaty byt popísal aj v spomínanom románe, sa kocúr zdržiava už takmer 14 rokov. Vnímajú ho tu akoŽena, ktorá si kocúra odniesla z múzea v čase, keď bol na obvyklej pochôdzke po dvore, prišla vo štvrtok do inštitúcie osobne vysvetliť pohnútky, ktoré ju viedli k tomuto kroku.Podľa slov Oľgy, ktorá žije neďaleko múzea, sa kocúrovi nedostáva v inštitúcii deklarovanej starostlivosti. Každá domáca mačka vyzerá, ako formulovala vo vyjadrení pre internetové vydanie m24.ru, lepšie.Veterinár Andrej Mezin, ktorý kocúra vyšetril, vyjadril spokojnosť s faktom, že pôsobí aktuálne agresívne, čo podľa jeho názoru svedčí o vôli žiť. Zviera sa po niekoľkých dňoch v pokoji a známom prostredí vráti do bežného rozpoloženia.