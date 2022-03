Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných končí, zamestnávatelia musia pracovníkov prihlásiť do Sociálnej poisťovne

Zamestnancov už treba prihlásiť

Povinnosti zamestnávateľa

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa od začiatku marca zrušila. Zamestnávatelia preto majú povinnosť zamestnanca, ktorý bol do 28. februára tohto roka zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou, prihlásiť do Sociálnej poisťovne , resp. odhlásiť ho v prípade, ak sa jeho pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer už skončil. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Zamestnávateľ má najneskôr do 2. apríla tohto roka povinnosť prihlásiť v Sociálnej poisťovni zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou do 28. februára tohto roka a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trvá aj po 28. februári tohto roka.Zamestnávateľ tiež musí prihlásiť v Sociálnej poisťovni zamestnanca, ktorý bol do 28. februára tohto roka zamestnancom s tzv. odvodovou úľavou a jeho pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval aj po 28. februári tohto roka a skončí sa pred 1. aprílom tohto roka a zároveň odhlásiť tohto zamestnanca z týchto poistení.Zamestnávateľ takýchto zamestnancov prihlasuje, resp. odhlasuje na sociálne poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby.Ak pripadne koniec lehoty na plnenie si uvedených povinností na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň.