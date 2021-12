Odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných od nového roka zrušia, vraj sa využívala len ojedinele

Odvodová úľava fungovala od roku 2013

Takmer dvadsať okresov je menej rozvinutých

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa od začiatku budúceho roka zruší. Ministerstvo práce a sociálnych vecí tento krok zdôvodňuje tým, že v praxi sa táto odvodová výnimka využívala len ojedinele a jej uplatňovanie malo klesajúci trend.„Odvodovú úľavu z postavenia dlhodobo nezamestnaného občana k 31. decembru 2019 využilo 210 zamestnancov, kým k 30. septembru 2020 už len 112 zamestnancov," argumentuje rezort práce.Odvodovú úľavu v prípade nezamestnaného občana s bydliskom v najmenej rozvinutom okrese k 31. decembru 2019 využilo 128 zamestnancov, k 30. septembru 2020 už len 83 zamestnancov.„Po zrušení výnimky takýto zamestnanec získa plnohodnotné sociálne poistenie a v prípade sociálnej udalosti bude krytý príslušnou dávkou sociálneho poistenia," dodáva ministerstvo práce.Úľava na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného, ktorý je evidovaný na úrade práce viac ako jeden rok, sa zaviedla od 1. novembra 2013. Zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného do pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru do konca tohto roka platí počas jedného roka len garančné a úrazové poistenie s celkovou sadzbou 1,05 %.Ak by zamestnávateľ uhrádzal za zamestnanca plnú sumu sociálnych odvodov, odvodová sadzba by predstavovala 25,2 %. Zahŕňala by aj sadzbu poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.Pôvodne dlhodobo nezamestnaný s odvodovou výnimkou môže dostávať v hrubom najviac 67 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V tomto roku ide o sumu do 731,64 eura.Zamestnávatelia môžu dať prácu takej osobe, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo bola v evidencii na úrade práce šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Aktuálne sa v zozname najmenej rozvinutých okresov nachádza 19 zo 79 okresov na Slovensku.