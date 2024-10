Odvolací súd má rozhodnúť, či ponechá inštruktorovi za postrelenie študentky policajnej akadémie podmienku

Porušenie predpisov

Nešťastná udalosť sa stala 1. marca minulého roku na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil vtedy 20-ročnú kadetku.Podľa medializovaných informácií sa tri budúce policajtky po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy.Pri výstrele z inštruktorovej zbrane strela zasiahla jednu z kadetiek do chrbta. Pre incident skončila vo funkcii vtedajšia rektorka akadémie Lucia Kurilovská , ktorá v súčasnosti pôsobí ako štátna tajomníčka rezortu vnútra.

19.10.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave by mal v utorok 22. októbra rozhodnúť, či ponechá podmienečný trest bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Š. v kauze postrelenia študentky Michaely Hozákovej. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Trest tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu štyroch rokov a zákaz vykonávať činnosti spojené s držbou zbraní obžalovanému uložil ešte vo februári tohto roku sudca Mestského súdu Bratislava I. Uznal ho totiž za vinného z prečinu ublíženia na zdraví.Takisto má Vladimír Š. poškodenej zaplatiť odškodné 48-tisíc eur. Prokurátor však voči uloženému trestu podal odvolanie. Podľa neho by totiž bol pre obžalovaného primeraný nepodmienečný trest odňatia slobody.Podľa obžaloby inštruktor v marci minulého roku na cvičnom polygóne akadémie porušil predpisy a vystrelil na kadetku, pričom jej mimo iného poranil 12. stavec chrbtice a porušil miechu, následkom čoho ochrnula od dolnej polovice tela. Tým jej spôsobil ťažkú ujmu na zdraví.Samotný obžalovaný po rozsudku vo februári uviedol, že rozhodnutie súdu rešpektuje. Nevedel však povedať, či sa voči verdiktu odvolá, keďže s obhajcom si ponechali zákonnú lehotu.Pred vynesením rozsudku Vladimír Š. viackrát zopakoval, že celú vec ľutuje a dúfa, že to bude ponaučením aj pre jeho kolegov na policajnej akadémii.Podľa výpovedí jedného zo svedkov v prípravnom konaní sa už v roku 2021 stalo, že Vladimír Š. pri nácviku streľby nechal v zbrani „ostrý“ náboj. Vtedy však nedošlo k žiadnemu zraneniu.„To nebol podobný incident, bol úplne iný,“ povedal v tejto súvislosti Vladimír Š. pre médiá. „Bol tam ostrý náboj, ale bol úplne iný,“ zopakoval.