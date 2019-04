Odvolací súd zmiernil trest väzenia exprezidentovi Da Silvovi

Odsúdený brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 24. apríla (TASR) - Brazílsky odvolací súd v utorok znížil trest bývalému prezidentovi Luizovi Inaciovi Lulovi da Silvovi, a to z 12 rokov na osem rokov a 10 mesiacov.Da Silva bol odsúdený v kauze korupcie a prania špinavých peňazí vo výške viac ako 3,7 milióna eur, do ktorého bola zapletená štátna ropná a plynárenská spoločnosť Petrobras.Podľa prokuratúry a súdu stavebná spoločnosť OAS, ktorá je jedným zo subjektov vyšetrovania v inom prípade rozsiahlej korupcie týkajúcom sa Petrobrasu, previedla na Da Silvu a jeho rodinu luxusný trojposchodový penthouse v letovisku Guaruja v štáte Sao Paulo.Silva síce pred súdom popieral, že by bol majiteľom spomínaného penthousu, ktorý podľa neho patrí spoločnosti OAS, ale súd ho odsúdil na 12 rokov a jeden mesiac väzenia. Trest si začal odpykávať vlani v apríli 2018.Rozhodnutie odvolacieho súdu o zmiernení trestu oznámili v utorok na pojednávaní, ktoré bolo vysielané naživo na kanáli súdu na sociálnej sieti YouTube.Vzhľadom na čas, ktorý už Da Silva strávil vo väzbe, je možné, že po zmiernení trestu môže byť preradený do väzenia s voľným režimom, kam by sa bývalý prezident mohol dostať už v septembri tohto roku. V praxi by to preňho znamenalo, že vo väzení by musel tráviť len noci.Táto zmena však závisí od výsledku jeho odvolania proti inému rozsudku, keď ho súd v meste Curitiba vo federatívnom štáte Paraná na juhu krajiny vo februári tohto roku uznal za vinného z prijatia rekonštrukčných prác na svojom vidieckom dome od dvoch firiem výmenou za to, že získajú vládne kontrakty so spoločnosťou Petrobras. Da Silva bol v tomto prípade odsúdený na 12 rokov a 11 mesiacov väzenia.Da Silva bol prezidentom Brazílie v rokoch 2003-2010. Korupčný škandál súvisiaci so štátnou ropnou spoločnosťou Petrobras je najväčším v histórii krajiny, pričom sa dotkol desiatok politikov.Exprezident akékoľvek pochybenia odmieta. Tvrdí, že ide o politicky motivované obvinenia, ktoré mu mali zabrániť kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa konali vlani a ktoré vyhral krajne pravicový kandidát Jair Bolsonaro. Ten počas predvolebnej kampane nie raz vyhlásil, že dúfa, že Da Silva "bude hniť vo väzení".Za posledných 12 mesiacov smel Da Silva väzenie opustiť len dvakrát - raz na pohreb svojho sedemročného vnuka a druhý raz, aby sa dostavil pred súd.