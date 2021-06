Odvolanie vedúceho štátneho zamestnanca bez uvedenia dôvodu je protiústavné, odbory sa pripravujú na boj

Ochrana pred svojvôľou politikov

Novela zákona nesmie prejsť

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) odmieta návrh poslancov vládneho hnutia OĽaNO zaviesť možnosť odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Ako KOZ ďalej uvádza v tlačovej správe, navrhovaná novela zákona o štátnej službe priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty.Návrh tiež odbory považujú za pokus umožniť politické čistky na úradoch po tom, ako hnutiu začiatkom roka neprešiel návrh na umožnenie odvolania a vymenovania vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy.Odbory poukazujú na to, že Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a etických postupov riadenia. Novela však podľa KOZ vnáša do celého systému pravý opak princípu stability a právnej istoty, ktorý je jedným zo základných pilierov právneho štátu.„Navrhovaná úprava, podľa nášho názoru, spochybňuje právnu istotu vedúceho štátneho zamestnanca a to byť odvolaný iba zo zákonných dôvodov," uviedla viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová. V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa podľa KOZ uplatňuje zvýšená miera stability spojená s definitívou. Definitíva pritom podľa nich pôsobí ako výrazný stabilizačný faktor v štátnej službe a schopných úradníkov a ich nadriadených chráni pred svojvôľou politikov.„Takáto právna úprava nielen priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty, ale spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť štátnych úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky vedúcich zamestnancov," uviedol prezident KOZ Marián Magdoško Zároveň poukázal na nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého je odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu v rozpore s Ústavou SR. Magdoško dodal, že KOZ, ktorá prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe, vyvinie maximálne úsilie, aby prijatie novely zákona o štátnej službe neprešlo.Podľa predkladateľov je cieľom novely posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom v štátnej správe.