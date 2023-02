Odvolaný šéf Okresného súdu Bratislava III Fitt nemá záujem vrátiť sa do funkcie, povedal to aj Karasovi

Postup bol v súlade so zákonom





Bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková odvolala predsedu Okresného súdu Bratislava III Romana Fitta v júni 2022. Dôvodom bolo podľa nej „jeho konanie a prístup ako predsedu súdu v čase, keď príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) realizovali na OS Bratislava III úkony k zaisteniu spisu vrátane jeho utajovanej prílohy".

Utajená príloha spisu

15.2.2023 (SITA.sk) - Bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt, ktorého odvolala z funkcie bývalá šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková , po zmene špecializácie súdu na obchodnú agendu už nemá záujem tento súd viesť, keďže on sa profesijne špecializuje na trestné právo.Uvádza sa to v stanovisku Ministerstva spravodlivosti SR , s tým, že so sudcom ešte minulý týždeň rokoval poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Súdna rada SR v súvislosti s Fittom v utorok 14. februára konštatovala, že postup sudcov a bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III, ktorým odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu vo veci kajúcnikov Ľudovíta Makóa Borisa Beňu príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry ešte v apríli 2022 „bol plne v súlade so zákonom".„Minister spravodlivosti opakovane vyjadruje presvedčenie, že Roman Fitt bude prínosom pre trestné súdnictvo a bude vykonávať svoju prácu striktne v zmysle právnych predpisov, a to bez ohľadu na vonkajšie tlaky, ako to preukázal aj pri spornej záležitosti s NAKA," uvádza sa v stanovisku rezortu spravodlivosti.Prezident policajného zboru Štefan Hamran ešte v máji 2022 vysvetlil, že vyšetrovateľ NAKA vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorej členovia môžu manipulovať skutočnosti podstatné pre trestné konanie. Na základe rozsudku súdu, ktorý konštatoval nezrovnalosti v utajenej prílohe spisu týkajúceho sa v tej dobe ešte obvinených kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu a ich údajnej krivej výpovede, preto chcel spis s danou prílohou zaistiť.Sudkyňa OS BA III, ktorá rozhodovala o väzbe dvojice, podľa policajného prezidenta v apríli minulého roku odmietla spis vydať, preto vyšetrovateľ požiadal o povolenie vykonať prehliadku priestorov súdu. Na druhý deň po dohode s predsedom súdu prišli policajti na súd, príloha však už podľa Hamrana bola odoslaná na Krajskú prokuratúru v Bratislave.Prípad však už vtedy dozorovala na pokyn Generálnej prokuratúry SR Krajská prokuratúra v Košiciach. Podľa šéfa polície z tohoto vyplýva, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.