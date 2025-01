Odvolávanie Fica a vlády v parlamente: Mimoriadna schôdza sa nezačala, poslanci koalície neprišli – VIDEO

aktualizované 28. januára 10:34



Video: Mimoriadna schôdza parlamentu



Prečo chce opozícia pád vlády?

Zdôvodnenie návrhu na vyslovenie nedôvery zostalo rovnaké ako minulý týždeň - vláda sa podľa opozičných poslancov spreneverila svojmu sľubu plniť si povinnosti v záujme občanov Slovenskej republiky. Argumentujú, že Ficov kabinet rozkladá štátne inštitúcie, likviduje či prenasleduje odborných nominantov, osobitne v rezortoch vnútra, kultúry, kultúry, životného prostredia, zahraničných vecí a spravodlivosti. „Smršť odbornej nekompetentnosti a oligarchického presadzovania záujmov tejto vlády rozkladá funkčnú Slovenskú republiku,“ uviedli poslanci v zdôvodnení návrhu.



Vláda podľa opozície už od začiatku výkonu svojho mandátu ukazuje, že sa vie postarať hlavne o svoje vlastné záujmy, najmä zabezpečiť amnestiu svojim ľuďom a nechať ich uniknúť pred spravodlivosťou. Pripomínajú, že schválená novela Trestného zákona ovplyvnila prebiehajúce trestné konania nominantov blízkych tejto vláde týkajúce sa podozrenia z korupcie, a to vrátane podpredsedov parlamentu Petra Žigu (Hlas-SD) a Tibora Gašpara (Smer-SD). „Vláda rúca dôveru ľudí v právny štát aj tým, že bezprecedentne prepúšťa právoplatne odsúdeného bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika na slobodu,“ uviedli poslanci. Kritizujú tiež zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a osobitných zložiek NAKA.



Opozícia vyjadruje tiež ostrý nesúhlas s tým, že kroky vlády, jej vyhlásenia a netransparentné návštevy v Moskve hrubo spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska a z našej krajiny vytvárajú nestabilného, nedôveryhodného partnera, pričom vrhajú Slovensko do medzinárodnej izolácie. „Hrubé klamstvá premiéra a ostatných členov vlády manipulujú s verejnou mienkou občanov SR. Vláda svoju moc neskryte zneužíva na presadzovanie len svojich záujmov a zneužívaním štátnych inštitúcií, vrátane Slovenskej informačnej služby, umožňuje šírenie lživej ruskej propagandy, ktorou oslavuje suverenitu a Slovensko robí krehkou, zraniteľnou krajinou vydanou napospas cudzích mocností, osobitne v oblasti kybernetického priestoru,“ píše sa v zdôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.



Vláda podľa opozície podviedla občanov v otázke zachovania sociálneho štandardu. Rodiny s deťmi okradla o stámilióny eur cez výrazne nižšie daňové bonusy na deti a starobných dôchodcov cez zrušený rodičovský dôchodok. Poslanci poukazujú aj na dlhodobo zlú a neriešenú situáciu v zdravotníctve, ktorá vyústila do hromadných výpovedí lekárov. Pripomínajú tiež krízu v rámci koalície. „Rezignácia predsedu vlády SR vládnuť má za následok aj krízu a postupný rozpad vládnej koalície, výsledkom čoho je neschopnosť zabezpečiť uznášaniaschopnosť Národnej rady SR, zvoliť predsedu Národnej rady ako jedného z najvyšších ústavných činiteľov a v konečnom dôsledku aj schvaľovať návrhy zákonov,“ dodali.





28.1.2025 (SITA.sk) -V utorok sa mala v parlamente konať ďalšia mimoriadna schôdza , na ktorej sa chcela opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru premiérovi Robertovi Ficovi Smer-SD ) a jeho vláde Koalícia avizovali, že sa nezúčastní a to sa aj potvrdilo. Pri prvom pokuse sa prezentovalo len 66 opozičných poslancov a o pol hodinu neskôr 64. Keďže plénum nebolo uznášaniaschopné, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) odložil začiatok schôdze na stredu na 10.00.Opozičné politické subjekty - hnutie Progresívne Slovensko (PS) , strana Sloboda a Solidarita (SaS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podali návrh opätovne, keďže pred týždňom poslanci opozície z rokovania odišli a svoj návrh stiahli, pretože premiér Fico požiadal o konanie celej rozpravy v utajenom režime, keďže informoval o utajovaných skutočnostiach zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS)