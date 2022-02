Odvolávanie Mikulca pokračuje už tretí deň, v stredu by sa malo aj hlasovať (naživo)

aktualizované 23. februára 9:26



Návrh na jeho odvolanie podpísali poslanci strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), nezaradení poslanci z Hlasu-sociálnej demokracie (Hlas-SD) a skupina poslancov okolo Tomáša Tarabu. Opozícia nemá potrebných 76 hlasov poslancov, aby Mikulec ako minister skončil.



Smer-SD medzi dôvody na odvolanie ministra zaradil podozrenie z korupcie, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a nezvládnutie riadenia rezortu so závažnými dôsledkami na základné práva a slobody fyzických osôb a ohrozenie pilierov právneho štátu.





23.2.2022 (Webnoviny.sk) -Mimoriadna schôdza o odvolaní Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra pokračuje aj v stredu. Rozprava sa v stredu začala o 9:00. Do rozpravy je ešte 10 poslancov a hlasovať sa bude zrejme o 17:00.O Mikulcovi sa začalo rokovať v piatok a v rozprave okrem samotného ministra vnútra vystúpili aj minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) či predseda strany Smer-SD Robert Fico.Na odvolanie člena vlády je potrebných aspoň 76 hlasov poslancov zo 150. Opozícia dostatočný počet hlasov nemá.Jedným z nich je zrejme koaličný poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina), ktorý kritizoval počas parlamentnej rozpravy odvolávaného ministra vnútra. Vyhlásil tiež, že dôkazná situácia pri obvinení jeho brata, bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS), je "nula". Médiám povedal, že zahlasuje za Mikulcov koniec vo funkcii.Peter Pčolinský vyhlásil, že ho prekvapilo rozpustenie tímu Oblúk na Úrade inšpekčnej služby, ktorý riešil obvinenie štyroch elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Podľa vlastných slov nerozumie, prečo bol tím rozpustený, ak má polícia rozviazané ruky.Myslí si, že sa „zjavne nepáčila cesta“, ktorou sa inšpekčný tím vybral a čo zistil. Poukázal na to, že sú legálne odposluchy schválené súdom, ako aj legálne odposluchy, ktoré urobila SIS. „Zatvárajme ľudí za to, čo vieme dokázať, že urobili a nie, čo si myslíme, že urobili,“ povedal Pčolinský.Nezaradený poslanec a predseda Hlasu-sociálnej demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini počas rozpravy vyhlásil, že minister Mikulec a líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič sú garanciou zneužívania orgánov činných v trestnom konaní, manipulácie vyšetrovaní a spolitizovania časti Policajného zboru.Podľa Pellegriniho sa „predvolebné výkriky“ Igora Matoviča o zatváraní politických oponentov pretavili do krokov polície a prokuratúry s cieľom dostať opozíciu za mreže. Pellegrini povedal, že Matovič s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) vedia, že sľubovaný boj proti korupcii a očista je nad ich mentálne schopnosti.Šéf Hlasu-SD v súvislosti s pandémiou hovoril, že na Slovensku nastalo totálne rozdelenie spoločnosti, aké v štáte nebolo od čias Vladimíra Mečiara.Mikulec počas mimoriadnej schôdze parlamentu uviedol, že si už na pokusy opozície vysloviť mu v Národnej rade SR nedôveru zvykol. Vníma to ako „parlamentný folklór". Cieľom opozičného úsilia je podľa neho zvrátiť snahy súčasnej vládnej koalície očistiť spoločnosť od korupcie a kriminálnych sietí.„Spoločným menovateľom systému, ktorý tu roky fungoval, systému našich ľudí nebol nikto iný ako „šéf"," povedal Mikulec s tým, že šéfom nebol nikto iný ako expremiér a šéf strany Smer-SD.Obdobie vlády Smeru je podľa ministra charakterizované rozkrádaním, manipulovaním stíhaní a plnením iných zadaní podľa priania „šéfa".Zároveň Mikulec poprel tvrdenia opozície, že za manipulovaním vyšetrovaní stojí práve on. Takisto sa zastal stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí podľa neho prispeli k rozloženiu viacerých zločineckých skupín.„Tí istí vyšetrovatelia pôsobili aj za predchádzajúcich vlád," skonštatoval Mikulec s tým, že keď boli úspešní, bývalá vláda ich ospevovala. Keď však narazili na trestnú činnosť nominantov bývalej vládnej garnitúry, stali sa z nich podľa ministra zločinci.Opozícia sa usilovala o zosadenie Mikulca z funkcie aj minulý rok. O vyslovení nedôvery ministrovi vnútra hlasoval parlament v júni a potom v septembri 2021. Hlasovania politicky prežil.