Odvolávanie Šutaja Eštoka v parlamente: Poslancom sa opäť nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu – VIDEO

3.12.2024 (SITA.sk) - Poslancom Národnej rady SR sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD). Prezentovalo sa 48 poslancov a zákonodarný zbor teda nebol uznášaniaschopný.Poslanci sa opäť pokúsia schôdzu otvoriť o hodinu.V pondelok 2. decembra sa pokúsili schôdzu otvoriť dvakrát, no neúspešne.Návrh na odvolanie Šutaja Eštoka opätovne podali opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) , strana Sloboda a Solidarita (SaS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra sa mala konať už 26. novembra.Parlamentu sa ju podarilo otvoriť, avšak dvakrát neprešiel procedurálny návrh troch koaličných poslaneckých klubov, Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS, na skrátenie času rozpravy na 12 hodín. Napokon prešiel 76 hlasmi procedurálny návrh o presunutí rokovania o odvolaní Šutaja Eštoka na 4. februára 2025.Odsunutie schôdze o viac ako dva mesiace je tak podľa opozície hrubým porušením demokratických princípov. Opozičné strany tak návrh podali opätovne.Opozícia ministrovi vyčíta zanedbanie a podceňovanie problému policajnej brutality, policajné razie v kluboch a správanie sa polície počas týchto razii, alebo nedostatočné opatrenia v súvislosti s bombovými hrozbami na školách.Poslanci Šutaja Eštoka kritizujú aj za zrušenie Národnej kriminálnej agentúry , odchody policajtov zo zboru a tiež za uzavretie zmieru s českým expremiérom Andrejom Babišom vo veci jeho evidencie ako spolupracovníka ŠtB.Dôvodmi na odvolanie ministra sú podľa opozičného návrhu tiež neprofesionálny prístup k vyšetrovaniu atentátu na predsedu vlády Roberta Fica , pokuta 90-tisíc eur, ktorú ministerstvo vnútra dostalo od Úradu na ochranu oznamovateľov za postup voči policajtom známymi ako „čurillovci“ alebo to, že sa zúčastnil na diskusii so stíhaným extrémistom Danielom Bombicom V odôvodnení opozícia uvádza aj to, že Šutaj Eštok nesie politickú zodpovednosť za zabitie muža, ktorý 5. novembra podľahol zraneniam, ktoré mu bitkou spôsobil košický policajt. Ako dôvod na jeho odvolanie opozícia vidí aj šikanu študentov gymnázia Bilíková, ktorí sa v rámci karnevalu prezliekli za dôchodcov.Opozícia kritizuje, že minister vnútra týchto študentov vystavil verejnému lynču. Ďalším dôvodom sú podľa opozície aj negatívne dopady novely Trestného zákona na život občanov SR. Za zlyhanie ministra vnútra predkladatelia považujú aj vážnu krízu na cudzineckej polícii a nedostupnosť termínov.Rovnako hovoria o pasovej kríze, pretože minister vnútra nepripravil podmienky pre ich vydávanie tak, aby v súvislosti so zvýšením poplatkov za ich vydanie boli úrady pripravené na veľký nápor žiadostí. Úrady tak neboli schopné vybavovať pasy v zákonom stanovených lehotách a museli vracať poplatky.Ako problém vnímajú opoziční poslanci aj novú podobu pasov a odhalenie toho, že ochranné vzory v nich sú len napodobeninou ornamentov z Čičmian. Aj to podľa opozície dokázalo, že Šutaj Eštok nie je kompetentný vykonávať funkciu ministra vnútra.