Odvolávanie Trumpa v Senáte nemá šancu, hrá sa o prezidentské voľby

Na snímke americký prezident Donald Trump počas prejavu na 47. valnom zhromaždení OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. novembra (TASR) - V americkom Kongrese pokračujú tento týždeň vypočúvania v procese ústavnej obžaloby (impeachmentu) prezidenta Donalda Trumpa. Vypovedať má okrem iných poradkyňa viceprezidenta Michaela Pencea, na ktorú nedávno Trump verejne zaútočil na Twitteri. Podľa analytika Petra Boháčka z Asociácie pre medzinárodné otázky však impeachment nemá šancu prejsť v Senáte, ovládanom republikánmi. V skutočnosti tak podľa neho v procese ide najmä o budúcoročné prezidentské voľby.," povedal Boháček pre TASR.Kongres má tento týždeň vypočuť celkovo ôsmich svedkov, medzi nimi Penceovu poradkyňu Jennifer Williamsovú. Trump ju v nedeľu (17. novembra) označil na sociálnej sieti Twitter za členku takzvaného "Never Trump Movement" – hnutia republikánov nesúhlasiacich s jeho opätovnou kandidatúrou na prezidenta. Trump na Williamsovú podľa CNN zaútočil iba deň po zverejnení jej prvej výpovede, v ktorej tvrdila, že podľa nej vyznieval telefonický rozhovor Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským "nezvyčajne a nevhodne".Americký chargé d'affaires v Kyjeve William Taylor minulý týždeň pod prísahou vyhlásil, že Trumpa počas júlového telefonátu so Zelenským viac ako americko-ukrajinské vzťahy zaujímalo vyšetrovanie Huntera Bidena, syna bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena a možného Trumpovho vyzývateľa v prezidentských voľbách. Hunter Biden v rokoch 2014 až 2019 pôsobil v predstavenstve ukrajinskej energetickej spoločnosti Burisma, registrovanej na Cypre. Trump tvrdil, že vtedajší americký viceprezident Biden sa snažil napomáhať záujmom svojho syna na Ukrajine.Vypovedať má aj americký veľvyslanec pri Európskej únii Gordon Sondland. Ten vo výpovedi za zatvorenými dverami ako prvý priznal zneužitie právomocí, z ktorého Trumpa obviňujú demokrati. Republikáni si predvolali aj bývalého špeciálneho vyslanca na Ukrajine Kurta Volkera, ktorý mal slúžiť ako sprostredkovateľ medzi Trumpom a ukrajinskou vládou.," pokračuje Boháček.Demokrati tvrdia, že vyšetrovanie by chceli ukončiť do konca roka. V takom prípade by Senát mal dosť času zaoberať sa prípadom ešte pred začiatkom primárok vo februári. Predsedníčka Snemovne reprezentantov a vplyvná demokratka Nancy Pelosiová však nedávno v televízii CBS vyjadrila pochybnosti, či sa to dovtedy stihne.Republikáni popierajú, že Trump zneužil zahraničnú politiku na svoj osobný prospech. Poukazujú, že ani jedna z dosiaľ vypočutých osôb nemá informácie z prvej ruky.Biely dom odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní so Snemovňou reprezentantov a samotný Trump proces odvolávania označil za "pokračovanie honu na čarodejnice". V utorok (18. novembra) však podľa agentúry Bloomberg pripustil, že by mohol v prípade vypovedať.," dodal Boháček.Verejná časť procesu ústavnej žaloby sa v Kongrese rozbehla minulý týždeň po niekoľkých týždňoch výpovedí za zatvorenými dverami. Kongres zatiaľ verejne vypočul troch predstaviteľov, všetkých predvolali demokrati. Taylor vypovedal, že autorom nápadu rozoberať so Zelenským kauzu Huntera Bidena bol Trumpov osobný právnik Rudy Giuliani. V podobnom duchu vypovedal odborník na Ukrajinu z amerického ministerstva zahraničných vecí George Kent.Kauzu odštartoval podnet anonymného oznamovateľa zo začiatku septembra, podľa ktorého Trump opakovane vyzýval Zelenského, aby Huntera Bidena začal vyšetrovať. V rovnakom čase Trump údajne nezákonným spôsobom pozastavil vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 400 miliónov dolárov, aby donútil Zelenského k vyšetrovaniu Huntera Bidena.