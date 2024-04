Odvolili aj pacienti a zamestnanci prešovskej fakultnej nemocnice, záujem oproti prvému kolu narástol

Zoznam pacientov

Ísť voliť je najlepšie riešenie

Odvolili aj lekári

Nečakaná hospitalizácia

Nárast záujmu

6.4.2024 (SITA.sk) - Do 2. kola volieb prezidenta SR sa zapojili aj pacienti a zamestnanci Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A Reimana v Prešove . Hospitalizovaní pacienti aj lekári mohli voliť do prenosnej volebnej schránky na základe hlasovacieho preukazu.Oproti prvému kolu záujem o voľby v nemocnici vzrástol. Prešovská nemocnica patrí vo voľbách prezidenta pod okrsok 32, ktorý sídli na Spojenej škole Tarasa Ševčenka na Sládkovičovej ulici.Pred voľbami pripravila zoznam pacientov, ktorí počas týždňa nahlásili záujem o hlasovanie. Bolo na ňom takmer 50 ľudí, nie všetci však už v čase príchodu volebnej komisie boli hospitalizovaní a po prepustení sa mohli zúčastniť na voľbách doma. Naopak, pribudli aj noví pacienti. V prípade, ak pacient nepochádzal z tohto volebného okrsku, bol podmienkou hlasovania hlasovací preukaz.„Keď som išla sem do nemocnice, tak jednou z mojich prvých starostí bolo, aby mi doručili hlasovací preukaz, pretože ja chodím stále voliť. Istý čas som pracovala ako zapisovateľka miestnej volebnej komisie, takže voľby sú pre mňa srdcovou záležitosťou a všetkým ľuďom odporúčam, teraz máte možnosť prejaviť svoju voľbu hlasovaním. Nie vždy máme túto príležitosť,“ uviedla Helena Hajdučinová zo Širokého.Záujemcovia volili do prenosnej volebnej schránky, s ktorou do nemocnice prišli dve členky volebnej komisie. S urnou potom prechádzali z oddelenia na oddelenie.„O tom, že skončím v nemocnici, som nevedel a nečakal som to. Ale keď sa stalo, tak mi narýchlo pomohli s vybavením hlasovacieho preukazu. Pozrel som si programy oboch pánov a najlepší program, ktorý som zhodnotil, som si vybral. Ísť voliť je totiž najlepšie riešenie,“ skonštatoval Miroslav Hevera. „Vybavila som si preukaz, nebol s tým žiadny problém, pomohli mi z mestského úradu. Chcela som ísť voliť aj napriek tomu, že som chorá a ležím v nemocnici. Papier som mala a zobrala som to tak, že chcem hlasovať. Chodím na každé voľby, pokiaľ môžem. Minule som volila doma,“ priznala Margita Šmídová z Fintíc.Do voľby prezidenta sa okrem pacientov zapojili aj lekári, ktorí o hlasovanie prejavili záujem, no majú celodennú službu. Aj oni museli mať hlasovací preukaz.„Služby sme mali rozpísané dopredu, takže som vedela, že v mojej 24-hodinovej službe to bude práve v deň 2. kola volieb prezidenta, preto som sa na to pripravila. Z dôvodu svojej občianskej aj morálnej povinnosti som bola jednoznačne rozhodnutá voliť, preto som si vybavila hlasovací lístok a volila som počas služby v nemocnici,“ uviedla lekárka neurologického oddelenia prešovskej nemocnice Júlia Segľová.Na nemocničnom lôžku sa ale našlo aj viacero pacientov, ktorí by sa za iných okolností na voľbách zúčastnili, no ich hospitalizácia im v tom napokon zabránila.„Chcela by som voliť a žiaľbohu sa nedá. Bývam síce tu v Prešove, no hlasovací preukaz sa mi nepodarilo vybaviť. Môj hlas tak prepadne. Som sklamaná, lebo som chcela ísť voliť, ale nečakane som sa ocitla v nemocnici,“ skonštatovala Anna Zborovská. „Záujem o voľbu v nemocnici je zatiaľ väčší, ako bol v prvom kole. Kým pred dvoma týždňami sme boli vybavení za dve hodiny, teraz sme tu už dlhšie a sme zhruba v polovici. Zdá sa, že lepšie sa pripravili aj pacienti, ktorí majú vybavené hlasovacie lístky,“ zhrnula pred 13-tou hodinou priebeh volieb členka okrskovej volebnej komisie Dorota Malčeková.Nárast záujmu potvrdil aj koordinátor organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v meste Prešov Jozef Smetana, podľa ktorého deň pred prvým kolom volieb evidovali 22 nahlásených pacientov, v druhom kole ich v piatok na obed mali v nemocnici nahlásených už 42.„Išlo o predbežný záujem a finálne počty samozrejme môžu byť trochu iné,“ dodal Smetana.