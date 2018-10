Odvoz bioodpadu bude v Bratislave prebiehať ešte do konca novembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 30. októbra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude vykonávať odvoz bioodpadu zo záhrad ešte do konca novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v hlavnom meste realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní.priblížila Humeniková. Odvoz bioodpadu v Bratislave sa začne v roku 2019 realizovať od 1. marca. Bioodpad zo záhrad je však možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.Bratislavčania môžu naďalej žiadať o hnedú zbernú nádobu alebo kompostér.priblížila Humeniková. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120 litrov, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240 litrov.Nakladanie s bioodpadom majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou.podotkla Humeniková. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bioodpadu sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.