Odvoz odpadu v Bratislave bude počas najbližších sviatkov zabezpečený

Bratislava 25. októbra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bude realizovať odvoz odpadu počas jednorazového štátneho sviatku v utorok 30. októbra a dvoch novembrových sviatkov (štvrtok 1.11. a sobota 17.11.) podľa harmonogramu. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.Odvoz odpadu vykonáva spoločnosť OLO počas celého roka od pondelka do soboty, s výnimkou dvoch dní v roku - Nového roka a Veľkonočného pondelka. Zberné dvory na Starej Ivanskej ceste a Pri Šajbách v Rači budú počas najbližšieho októbrového a novembrových sviatkov zatvorené. Rovnako zatvorená bude spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle pre externých zákazníkov.Zákaznícke centrum bude 30. októbra a 1. novembra dostupné len telefonicky na čísle 02/50110111, a to v čase od 7.00 do 13.00 h alebo mailom na zakazka@olo.sk. V sobotu 17. novembra bude zákaznícke centrum zatvorené.