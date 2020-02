Odvoz starých elektrospotrebičov v Bratislave priamo z adresy bydliska

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?

Najbližšie termíny zberu veľkých spotrebičov bielej techniky v Bratislave sú vo februári 2020 v nasledovných termínoch:







Mestská časť





Termín



zberu





Uzávierka objednávok zberu



Najneskôr 2 dni pred samotným zberom









Bratislava I: Staré Mesto



Bratislava II: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice



Bratislava III: Nové Mesto, Rača, Vajnory





22. 02. 2020 (sobota)



od 8:00 do 12:00

20. 02. 2020 (štvrtok)









Bratislava IV: Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica



Bratislava V: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo





15. 02. 2020 (sobota)



od 8:00 do 12:00



29. 02. 2020 (sobota)



od 8:00 do 12:00





13.02. 2020 (štvrtok)



27.02. 2020 (štvrtok)







Nahláste sa čo najskôr

13.2.2020 (Webnoviny.sk) -V Bratislave sa zberrobí pravidelne. Ľudia majú zvyčajne problém naložiť veľké spotrebiče do auta a zaviezť ich na zberný dvor, pretože sú ťažké alebo sa do bežného osobného auta ani nezmestia. Obyvatelia Bratislavy sa tak môžu pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberuObyvatelia Bratislavy si môžu zber objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránkuV sekcii stránky "Objednať" si zvolia mestskú časť, v ktorej bývajú a následne si vyberú vyhovujúci termín zberu. V online objednávke poskytnú svoje kontaktné údaje, druh a množstvo spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť.Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvozu na ekologickú recykláciu zabezpečuje ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov ako zmluvný partner Mesta Bratislava. "V každej bratislavskej mestskej časti poskytujeme službu bezplatného zberu elektroodpadu dvakrát do mesiaca. Nové termíny zberov sa dopĺňajú pravidelne v priebehu celého roka," povedala Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU. "V roku 2019 sa nám do tohto zberu zapojilo 1 769 bratislavských domácností, ktoré vyzbierali 51 ton starých spotrebičov. Do zberu nám okrem iných spotrebičov odovzdali až 2551 kusov starých chladničiek a mrazničiek, ktoré patria medzi elektroodpad najnebezpečnejší pre životné prostredie. Ďakujeme všetkým zapojeným Bratislavčanom, že sme mohli tieto spotrebiče odviezť na ekologickú recykláciu a pomôcť tak životnému prostrediu."Ak máte záujem o zber elektroodpadu, nahláste sa čo najskôr. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava.V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. "Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí spotrebiče nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok spotrebiča porozhadzujú po okolí a vytvoria čierne skládky," vysvetľuje Jana Nahálková z ENVIDOMU.Postačí, aby ktorýkoľvek obyvateľ z bytovky spotrebiče odovzdal pracovníkom ENVIDOMU pri ich príchode. ENVIDOM sa následne postará o ich prepravu na ekologickú recykláciu.